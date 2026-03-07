Partido clave para el Racing este domingo ante el Cacereño

Compartir Facebook

M.V. Después de la humillante derrota en Talavera y tras una semana larga de reflexión y entrenamientos, los de Guillermo Fernández Romo reciben este domingo a partir de las 20:30 en el Estadio de A Malata (Canal Líneal Primera Federación) a otro de los equipos que ocupan puestos de descenso, el Club Polideportivo Cacereño. Un partido clave, de cara a mirar hacia arriba o hacia abajo, que será dirigido por el colegiado sevillano Francisco José Expósito.

No hay excusas, toca dar por fin la talla en el tramo más importante de la temporada.

El equipo verde necesita volver a ganar y a sumar de tres durante varias jornadas consecutivas. Los puestos de play-off de ascenso no están demasiado lejos, pero las jornadas van pasando y el Racing debería entrar cuanto antes en esos puestos, además de no perder comba con la lucha por la tercera plaza, la cual daría alguna ventaja en la lucha por el ascenso.

Más allá de eso, conseguir victorias para certificar cuanto antes la permanencia en la categoría se antoja importante para la moral y confianza de un proyecto que arrancó con el ascenso como principal objetivo, pero que con el paso del tiempo está viendo como los jugadores no consiguen estar a la altura, estando los primeros equipos que marcan el descenso solamente con 9 puntos menos que los verdes. Una victoria ante el Cacereño traería algo de tranquilidad y subida de posiciones, pero un empate o una derrota podría hacer saltar una vez más las alarmas.

En el aspecto estrictamente deportivo, Chema por lesión y Zalaya por sanción, vuelven a ser bajas para este partido. Habrá que ver si Romo por fin apuesta por dos delanteros de inicio, como pueden ser Antón Escobar y Álvaro Giménez, ya que el equipo, cuando juega con dos puntas, es cuando mejor está rindiendo. Corregir los errores en ambas áreas, tanto en ataque como en defensa, y no repetir comportamientos infantiles se antoja vital para volver a la buena senda.

El rival

El Club Polideportivo Cacereño se encuentra en la 17.ª posición con 28 puntos. Una mala primera vuelta de competición condenó a los cacereños a tener que establecerse en la zona baja de la tabla, algo con lo que ya contaban al ser un equipo humilde y recién descendido. Pese a ello, mantuvieron siempre la confianza en el técnico que consiguió el ascenso, Julio Cobos, quien tras un mercado de invierno bastante productivo ha conseguido que el equipo mejore sus números y se encuentre muy cerca de las posiciones de permanencia.

Los extremeños son un equipo intenso y correoso, con juego directo sobre sus dos puntas, Palacín y Diego Gómez; este último, con el centrocampista ofensivo Javi Ajenjo, principales peligros en ataque de los de Cáceres.