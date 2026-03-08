Victoria balsámica del Racing ante el Cacereño (3-1)

Compartir Facebook

M.V. Los goles de Jairo Noriega en la primera parte y de Álvaro Giménez y Raúl Dacosta en la segunda le dieron a los de Ferrolterra una victoria importante para llegar a los 40 puntos, los mismos que, entre otros, tiene el Bilbao Athletic, equipo que marca el play-off de ascenso y solamente a dos puntos de distancia del tercer clasificado, el Pontevedra.

Un Racing muy superior a su rival en la primera parte

Comenzó muy fuerte el Racing con un 3-5-2 claro ante uno de los equipos más flojos que pasaron por A Malata esta temporada. En el minuto 2, gol anulado a Escobar tras asistencia de Giménez, pero este último estaba en fuera de juego.

La conexión entre los dos puntas comenzaba a dar sus frutos muy pronto. En el minuto 7, gran pase de Escobar sobre el mediapunta, Jairo, que volvía a la titularidad de la mejor manera posible, anotando el 1-0 para los verdes con gran calidad técnica. Escobar y Giménez no acertaron posteriormente ante la portería rival, con un Racing dominador y con buen juego ofensivo.

Los visitantes buscaron inquietar al Racing, pero les faltaba calidad. Las ocasiones volvieron a caer del lado local, con un disparo fuera de Escobar y un centro del carrilero derecho, Álvaro Juan, al que Jairo no pudo llegar. Con la victoria por la mínima de un buen Racing, aunque con el debe de no haber cerrado el encuentro por la falta de acierto, se llegaba al descanso.

Sentencia verde y gol visitante en la segunda mitad

Comenzaron algo dormidos los de Fernández Romo la segunda parte, algo que no pudo aprovechar un Cacereño muy limitado. Despertaba el Racing con un buen centro de Jairo que remataba Escobar muy cerca del poste de la portería visitante. Posteriormente, un disparo de Álvaro Giménez rozaba la escuadra.

En el minuto 60 volvía a aparecer la conexión Escobar-Giménez; el primero asistía y el segundo ponía el 2-0 y daba más tranquilidad a la parroquia local.

Dacosta relevó a un Escobar que no estará en Ourense por acumulación de amonestaciones. El propio Dacosta hacía el 3-0 en el 71 con un disparo cruzado para sentenciar el encuentro. En el minuto 83, el Cacereño anotaba el gol del honor; tras un centro lateral, Palacín aprovechaba la relajación verde para poner el 3-1 definitivo.

No pasó nada reseñable hasta el final de un encuentro en el que el Racing exhibió un buen juego colectivo, con cambio de sistema y con algunos jugadores a un muy buen nivel. Cierto es que el rival era muy débil, y que el acierto de cara a gol o los momentos de relajación en defensa deben seguir mejorando de cara a los próximos partidos.

El tercer puesto, objetivo claro del Racing hasta final de temporada

El Racing vuelve a meterse en la pomada, séptimo con 40 puntos, los mismos que tienen Bilbao Athletic (5.º), Barakaldo (6.º) y Mérida (8.º). El Lugo tiene 41 (4.º) y el Pontevedra 42 (3.º). Eso quiere decir que la pelea por entrar en playoff está que arde, pero también que la posibilidad de pelear por el tercer puesto es muy real. Es por lo que debe pelear un Racing de cara a poder jugar la vuelta de la primera eliminatoria de los play-off en Ferrol.

Queda mucho o poco, según se mire. 11 jornadas. La primera de ellas será en un nuevo derbi gallego, visitando al Ourense CF (15.º) el próximo sábado día 14 a las 18:30 en el Estadio de O Couto, en un partido donde se espera una gran representación de la Marea Verde (nombre de la peña que hoy celebró su 25.º aniversario) racinguista.

Ficha técnica.

3: Racing de Ferrol.- Miquel Parera, Pujol, Artetxe, Saúl García; Álvaro Juan (Migue Leal, min 86), Tejera (Gorostidi, min 75), Fabio, Jairo (David Concha, min 75), Álvaro Ramón; Antón Escobar (Raúl Dacosta, min 62) y Álvaro Giménez (Martim Tavares, min 75).

1: Cacereño.- Álex Quevedo; Emi (Javi Bario, min 78), Alonso, Iván Martínez, Joserra; Monerris (Iván Fernández, min 46), Kaptoum (K. Vázquez, min 74), Nico Conesa, Valdera; Palacín y Diego Gómez (Sanchís, min 46).

Goles: 1-0, min 8: Jairo Noriega; 2-0, min 60: Álvaro Giménez; 3-0, min 71: Raúl Dacosta; 3-1, min 83: Palacín.

Árbitro: Francisco Javier Expósito (Sevilla). Saúl, Álvaro Juan y Escobar vieron amarilla en el Racing. Monerris e Iván Martínez la vieron en el Cacereño.

Incidencias: Partido correspondiente a la 27ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 3542 espectadores, con una pequeña representación de afición visitante. El CD Rosalía de Vilaboa y el ADC Moeche fueron los equipos invitados por el Racing.

Antes del comienzo del partido, ambos equipos y los colegiados posaron con una pancarta conmemorativa del Dia Internacional de la Mujer (8M).

