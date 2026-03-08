Derrota en un buen partido, pero con lesión grave, para el Valdetires Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Valdetires Ferrol dio la cara ante un equipo que aspira al ascenso en esta temporada, el Ence Marín Futsal, en el que milita la naronesa y ex jugadora Lucía Rivas, cayendo por 4-7, en la 22ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas empezaban haciendo un partido muy serio en todas sus líneas, poniendo en aprietos a su rival, lo que les permitía irse por delante a los cinco minutos con un gol de Ana López, pero casi a partir de este momento, la cosa se empezaba a torcer, primero con una lesión grave de Ana López en su rodilla, que dejaba a su equipo en shock; como también, posteriormente, el partido se veía afectado por las decisiones arbitrales controvertidas, en una falta cometida por la visitante Ceci, uno de los árbitros quería enseñarle su segunda amarilla, lo que conllevaba la expulsión, pero su compañero se negaba a mostrarla, ante la indignación del Valdetires Ferrol.

Para colmo de males, en la siguiente jugada, los colegiados señalan una sexta falta dudosa de las ferrolanas, otorgando un doble penalti al Ence Marín Futsal, con la propia Ceci no desaprovechando la oportunidad para empatar el partido desde los diez metros.

La cosa no acababa ahí para el Valdetires Ferrol, a falta de dos minutos para el descanso se quedaban con otra jugadora menos, al tener que retirarse Paula Alonso a los vestuarios por un fuerte esguince, acabándose este primer tiempo con 1-1.

Tras la reanudación las ferrolanas seguían peleando ante la adversidad y volvían a ponerse por delante a los siete minutos con un gol de su portera Leti Rojo pero, la intensidad del Ence Marín Futsal y la falta de rotaciones de las ferrolanas acabaron haciendo el resto, con una máxima efectividad visitante con dos holes casi seguidos de Anna y Ceci, que continuaban en los siguientes minutos, con Thais y Kiko, ambas por partida doble, como también otro de Ceci, que ponían el marcador en 2-7.

Las ferrolanas no bajaron los brazos en ningún momento, dando la cara y luchando por todos los balones, consiguiendo maquillar el resultado en la recta final con tantos de Tere y Patri Corral, en un partido en el que merecieron mucho más, pero la fortuna las abandonó en este 4-7.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Ana López, Irene, Mery, Tere – también jugaron – Natali, Iria, Patri Corral, Monti, Giselle Tais, Laura Fernández y Paula Alonso.

Ence Marín Futsal: Yuria, Thais, Paola, Ceci, Anna – también jugaron – Cristina, Kiko, Paula, Lucía Rivas y Pilar.

Árbitros: Martín Díaz y Juan Ramón Juan, junto con Pablo Furelos como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Ana López, Irene, Patri Corral, Leti Rojo y Tere, además de a su entrenador Manu Lombardía, como a las visitantes Ceci y Ana. Expulsaron, por doble amonestación, a la visitante Paola.

Goles: 1-0 Ana min.5, 1-1 Ceci min.15, 2-1 Leti Rojo min.27, 2-2 Ana min.28, 2-3 Ceci min.29, 2-4 Thais min.31, 2-5 Kiko min.32, 2-6 Ceci min.33, 2-7 Kiko min.33, 3-7 Tere min.34, 4-7 Patri Corral min.39.

Pabellón: Esteiro.