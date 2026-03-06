Ángel Mato censura que Rey Varela reclame viviendas en el Sánchez Aguilera sin tener fecha para empezar las obras

Las palabras pronunciadas este jueves en las ‘Conversas no Parador’ por parte del alcalde José Manuel Rey Varela respecto al futuro más inmediato de la parcela del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, han molestado al portavoz municipal socialista y anterior regidor, Ángel Mato.

Quería manifestar su “enorme sorpresa” a las palabras pronunciadas por el alcalde, criticando la falta de inversión del gobierno central en materia de vivienda en la ciudad, donde en la actualidad en estas parcelas “aínda nin empezaron a urbanizarse.”

Criticaba que el actual gobierno municipal recibió del suyo el convenio con el Ministerio de Defensa “totalmente pechado” y en estos casi tres años de mandato “non fixo absolutamente nada en relación con este espazo”, por lo que el gobierno central “está traballando noutras alternativas en materia de vivenda” en Ferrol.

A su juicio, el alcalde José Manuel Rey Varela “intenta botarlle a culpa ao goberno de España da súa propia incompetencia” e ironizaba que lo siguiente “sería pedir un heliporto como no Concello de Narón”, lamentándose de que esta situación “e se vai a perder a mellor oportunidade” para desarrollar este nuevo barrio a largo plazo “pero a veciñanza xa non lle sorprende nada”, ante un alcalde “que so fai anuncios, sen feitos e cun talón sen fondos co que quere estafar a toda a veciñanza.”

Lo único que esperaba del regidor es que en este verano pueda cumplir “que non haxa fochancas” en las calles y los socialistas “estaremos vixiliantes para ver se alguna vez fan o que din.”