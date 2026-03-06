El BNG acusa al gobierno municipal de “limitar e censurar” las actividades del tejido social de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La nueva propuesta de regulación del uso de los espacios culturales presentada por el gobierno municipal no es del agrado del BNG, calificándolo su concejala María López de “totalmente arbitraria que impón a censura”, al limitar la capacidad de realizar eventos “e favorece a convocatoria dos mesmos previo pago dunha taxa.”

El gobierno municipal “limita” la cesión gratuita de los espacios culturales de la ciudad “a tres días á semana” concretamente de martes a jueves y, así mismo, “só permitirá desenvolver unha actividade gratuíta ao ano” en espacios con mucha demanda como es la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester. En el caso del fin de semana “so se poderá facer previo pago dunha taxa municipal”, aunque el espacio no tuviera nada programado para ese día.

Para la concejala nacionalista no existe “un motivo real para esta nova regulación”, en una ciudad cuyo tejido asociativo “empregaba os espazos municipais con liberdade, con respecto e sen abusar o que supuña unha cualidade positiva da nosa cidade”, pidiéndole al gobierno municipal volver al modelo que había anteriormente en la gestión de los espacios culturales.