El Concello de Ferrol rehabilitará próximamente el lavadero de Esmelle

Esta semana las labores del plan de barrios impulsado por el Concello de Ferrol realizaban su trabajo en Esmelle y este viernes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé se reunían con el presidente de la AVV de Esmelle, Miguel Parra, para hacer una evaluación de lo realizado.

Esta reunión servía para que el regidor le diera a conocer de primera mano la próxima rehabilitación del lavadero ubicado frente al local vecinal, cerca del río Roxedoiro, en un proyecto en el que se substituirá la cubierta actual, como la limpieza de la construcción y la eliminación de elementos descontextualizados existentes, con un presupuesto de 54.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses una vez se adjudicado.

En cuanto a los trabajos realizados en este plan de barrios, se pudieron desbrozar cerca de 15.000 metros lineales, con especial atención a la zona del local social y también en los lavaderos y fuentes de Río D´Aneirro, Esmelle, Igrexa, Mougá-Esmelle, Evarista, Conde, A Barreira-Seixido y Peirón, como también se han limpiado los 54 contenedores de esta parroquia, mientras que el servicio de mantenimiento eléctrico subsanó siete incidencias.