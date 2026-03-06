El Casino Ferrolano, protagonista de la primera de la «Rutas Culturais» de la UDC

Compartir Facebook

El área de Cultura de la Universidade da Coruña (UDC) inicia, el próximo sábado 14 de marzo, a las 11:30 horas, la primera de sus Ruta Culturales en la ciudad departamental en este 2026. El Casino Ferrolano, fundado en 1850 bajo a denominación de La Tertulia de Confianza, será el protagonista de la primera de estas propuestas culturales.

La sede actual, situada entre la Calle Real y la Rúa Dolores, fue inaugurada en 1925 y constituye una de las obras más conocidas del arquitecto municipal Roberto Ucha. Las personas interesadas en participar en esta primera ruta cultural, así como conocer las diferentes estancias del Casino junto con las historias que hay detrás de cada una de ellas, deberán inscribirse, de manera totalmente gratuita, enviando un correo electrónico a cultura.ferrol@udc.es o bien llamando al 881 01 3697 antes de las 14:00 horas del jueves 13 de marzo. Las plazas son limitadas y se cubrirán por rigurosa orden de inscripción. La duración de la ruta es de 1 hora y 15 minutos aproximadamente.