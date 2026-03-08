La Filarmónica Ferrolana extiende su oferta musical cara la primavera con tres eventos extra

Compartir Facebook

La Filarmónica Ferrolana va extender de manera excepcional su oferta musical de cara a la primavera, con tres eventos extra que no estaban planeados inicialmente y que le permiten ampliar la temporada de una manera que completa su misión de acercamiento y divulgación del patrimonio musical histórico menos conocido –pero tan valioso que “debería serlo”– a toda la sociedad, toda una invitación al descubrimiento y una mejor apreciación de corrientes, autores y verdaderos tesoros musicales del pasado.

Así, de manera adicional al programa de conciertos ya anunciado para todo el año, la Filarmónica ofrecerá, en marzo y abril , una serie de actividades complementarias de apreciación y disfrute musical, con dos conciertos gratuitos y un pequeño ciclo de dos conciertos de música barroca con interpretación historicista e instrumentos construidos como en el siglo XVII, con los grupos Ferrabosco (uno de los consorts de violas da gamba de referencia en el sur de Europa) y Favola d’Argo (con un repertorio más madrigalesco y lírico para soprano, clave y viola), que serán precedidos por una pequeña entrevista didáctica previa, para ayudar a comprender y disfrutar las características, el estilo y la emotividad del repertorio inglés, alemán e italiano de la época.

A esas actividades se añadirá además, el 12 de junio , una conferencia sobre del musicólogo Álvaro Torrente Sánchez-Guisande, hijo del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, que impartirá, en el centro cultural que lleva el nombre de su padre, una conferencia titulada “¿Cómo suenan las emociones?”, en torno a la ópera de los siglos XVII y XVIII, con especial hincapié en la Ilustración, tan vinculada a la propia identidad cultural de Ferrol.

El programa de primavera comenzará con un concierto gratuito por el Día de la Mujer, el miércoles, 11 de marzo , en el Auditorio de Ferrol, a las 20:30 horas.: “Música mestra! Mulleres compositoras na historia da música”, a cargo de los estudiantes de la Banda, Orquestra e Coro de Grao Profesional do Conservatorio “Xan Viaño” de Ferrol. Con él “buscamos resaltar el papel fundamental en las mujeres en la historia de la música e inspirar a las nuevas generaciones a que reconozcan y valoren su legado”, explica Alma Cendán, la vicedirectora del Conservatorio. “Queremos visibilizar e integrar su repertorio, muchas veces desconocido, en nuestras programaciones didácticas, porque esta música merece ser escuchada”.

En “Xan Viaño”, donde el alumnado está “muy ilusionado” con el proyecto, fue “todo un reto” encontrar obras compuestas por mujeres que fueran adecuadas para su formación, ya que solían hacerlo para grupos de cámara, pero la propuesta de la Filarmónica era idealmente un concierto orquestal y coral. Así lo será, e incluirá música para coro cubana, africana y gallega, obras para orquesta entre los madrigales de Madalena Casulana (1544-1590) y de la compositora actual Elaine Fine (1959), y música de banda de otras dos compositoras españolas actuales.

“Es un homenaje muy especial a las mujeres en el mundo de la música”, explica Cendán, “mujeres que, a lo largo de la historia, tuvieron que enfrentarse a grandes desafíos y obstáculos para poder dedicarse a lo que más amaban. A lo largo de los siglos muchas fueron invisibilizadas o relegadas a un segundo plano, y tuvieron que luchar no sólo por su arte, sino por su derecho a ser escuchadas”. Pese a los avances conseguidos, “incluso hoy en día nos encontramos en el Conservatorio con prejuicios en las familias, que piensan que hay instrumentos de niña y de niño, lo que es totalmente erróneo”. Por eso, “hoy más que nunca es fundamental reconocer que la música es un espacio para todos y todas, sin que el género importe, pero queda mucho camino para alcanzar una igualdad plena, como se ve en el menor número de directoras, compositoras, productoras e intérpretes de ciertas especialidades instrumentales”.

El 26 de marzo , en el teatro Jofre, a las 20:30 horas, el ensemble Ferrabosco, uno de los consorts de viola de referencia en el sur de Europa, ofrecerá el primero de los dos conciertos didácticos de música barroca , con entrevista previa, en torno a su programa Hear Me (“Óyeme”), un viaje de descubrimiento musical por el repertorio inglés (más intimista y sobrecogedor) y alemán (más emotivo y jovial), hasta la figura de Bach, para consort, el equivalente a un cuarteto de cuerda actual… pero con instrumentos antiguos. El ciclo de música barroca se completará en el Jofre el 18 de abril con otro concierto que ya estaba programado –al que se añadirá la entrevista divulgativa– con Favola d’Argo, que ofrecerá un panorama por la música lírica y madrigalística italiana, origen y hermana de la ópera, desde Monteverdi a otros autores italianos del siglo XVII.