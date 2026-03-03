La CIG anuncia la impugnación del convenio de eficacia limitada en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña

La CIG ha ratificado este martes, tras la celebración de asambleas de personal en la noche del lunes en A Coruña, Santiago y Ferrol, que impugnarán el convenio de eficacia limitada en el transporte de viajeros por carretera en la provincia coruñesa suscrito entre UGT y patronal.

El mismo se firmó tras romperse la unidad sindical en el marco del calendario de protestas para demandar mejoras laborales y salariales y que la CIG se desmarcase de un preacuerdo entre UGT y CCOO al entender que incluía escasas mejoras.

Los trabajadores, por amplia mayoría, lo rechazaron por lo que UGT optó por firmar un acuerdo de eficacia limitada mientras que CCOO, finalmente, no suscribió ninguno por lo que la mediación con los empresarios finalizó sin acuerdo entre las partes.

En un comunicado, la CIG entiende que el mismo «constituye un fraude porque se firmó cuando la mediación aún estaba abierta, porque se vulneró la libertad sindical al no intentar nunca una negociación con la totalidad de la mesa, sino solo con la UGT, y porque supone un ataque directo a las expectativas de las trabajadoras y trabajadores de conseguir un convenio digno y estatutario».

«Al imponérsele un texto que fue rechazado en referéndum por el 70% del colectivo en votación», sostiene. Para, Ernesto López Rei, representante de la CIG en la mesa de negociación, «la mala fe con la que actuaron UGT y la patronal en esta mediación manifiesta que para ambas organizaciones imponer un convenio de eficacia limitada era un fin en sí propio y no el resultado de la negociación».