Eventos para este viernes, día 6 de marzo, en la zona norte

Faltan 300 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Si quieres paz, prepárate para la guerra.» (Julio César)

Día Mundial do Linfedema

Día Europeo de la Logopedia.

Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Marciano, Basilio, Olegario, Víctor y Victoriano.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Para este viernes en Ferrol, se espera un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad baja de precipitaciones durante el día.

Temperaturas y Condiciones

Máxima: 11°C.. Mínima: 8°C.

Estado del cielo: Predominarán los cielos cubiertos o muy nubosos durante toda la jornada.

Precipitaciones: Hay una probabilidad de lluvia del 25% durante el día, que disminuye al 10% por la noche.

Viento: Soplará del noreste con una velocidad media de unos 30 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frío.

Humedad: Se mantendrá en niveles altos, en torno al 66% – 79%.

Índice UV: Muy bajo (1), por lo que no será necesaria protección solar especial.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Informativa Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos e Zona Rural, José Tomé, se reúnen con la directiva de la AVV de Esmelle en el marco del Plan de Barrios. Local AVV Esmelle

12.00h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos e Zona Rural, José Tomé, se reúnen con la directiva de la AVV de Cariño en el marco del Plan de Barrios.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en el Pregón de la Semana Santa Ferrolana. Teatro Jofre.

20.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste a la charla audiovisual y coloquio del montañero Sechu López, organizada por el Club Montaña Ferrol. Centro Cívico de Canido.

20.15h.- El concejal de Xuventude e Marca Ferrol, Arán López, asiste al partido del Baxi Ferrol- Perfumerías Avenida. Pabellón A Malata.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,00 h.-La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, presidirá una charla sobre la gestión de la biomasa en faixas secundarias con representantes de varios concellos en la delegación territorial.

19,00 h.-La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al pregón de la Semana Santa Ferrolana en el Teatro Jofre (praza de Galicia s/n).

As Pontes

10,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa Proyectos, Soluciones e Instalaciones Galicia S.L., beneficiaria de las ayudas del programa Leader.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

A las 19.00 horas, en el teatro Jofre, pregón de la Semana Santa Ferrolana 2026.

EN LO DEPORTIVO

–A las 20,15 h. en el pabellón de A Malata encuentro entre el Baxi Ferrol y Perfumerías Avenida.

ACTOS DEL 8 M , EN ESTE VIERNES

En Ferrol

—-El Ateneo Ferrolán organiza una jornada de reflexión, debate y reivindicación en el marco del Día Internacional da Muller Traballadora. La jornada se impartirá a las 18.00 horas y contará con tres charlas:

-Do Día Internacional da Muller Traballadora ao 8M: entre a reivindicación e a celebración. A cargo de María Pardo Fernández, pedagoga y activista.

-Corpos en suscrición: Only Fans dende a crítica radical. A cargo de Miriam Couceiro Castro, escritora y socióloga.

-As mulleres na ilustración arqueolóxica: un conto mal contado. A cargo de Cristina Seoane Novo, doctora en Historia y arqueóloga.

En As Pontes

–A las 12:00 h. en la Casa Dopeso, para los más pequeños (alumnado de 1º y 2º de primaria), se representará «Inventoras con mentes curiosas» de A Xanela do Maxín.

—A las 20:30 h. en el Auditorio Cine Alovi se presenta la obra de teatro «As alumnas», con Anabel Gago y Mónica Caamaño,

—En los centros educativos se impartirá el taller «Medrar sendo ti», enfocado en educación sexual y diversidad para alumnos de 5º y 6º de primaria.

En Fene

–Presentación del documental Mulleres da Reconversión, impulsado por la Diputación. El acto tendrá lugar en la Casa da Cultura, y contará con la presencia de sus protagonistas; el director del proyecto, Iago Varela; la directora de Navantia-Fene, Carla Chawla; la diputada de Igualdade de la Deputación da Coruña, Sol Agra; y de la alcaldesa, Sandra Permuy

— Con motivo del 8M, se colgó de la fachada de la Casa do Concello una faja elaborada por las «mulleres do gancho», que al igual que en años anteriores se suman a la festividad con un mensaje de igualdad.

En Mugardos

A las 12.00 horas, concentración y la lectura del manifiesto institucional, delante del concello.

En Neda

—-En la Casa de la Cultura, “Abrindo camiños de igualdade”, un acto institucional que pondrá el foco en las historias de distintas mujeres trabajadoras de la villa.

En Valdoviño

—-Los alumnos del CPI Atios participarán en el taller Fóra de xogo, centrado en la identificación de machismos en el deporte.

En San Sadurniño

— Tradicional colgado de la bandera feminista y un acto simbólico en el se colgarán mandiles para representar el peso de los cuidados.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. La inauguración tendrá lugar a las 19:00.

Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En el centro comercial Odeón, de Narón, hasta el 6 de marzo exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García,

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.