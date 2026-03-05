A Deputación de A Coruña fomenta imaxinación e optimismo cunha nova edición do concurso ‘#140enpositivo’

A Biblioteca Provincial convocou as bases da XIV edición do concurso, que premia o talento creativo de mocidade e adultos.
A Biblioteca Provincial da Deputación de A Coruña abriu recentemente a XIV edición do seu certame anual de microrrelatos e mensaxes motivadoras baixo o lema ‘Palabras de amor: #140enpositivo’. Esta iniciativa procura convertese nun espazo de creatividade e entusiasmo, convidando a participar cunha reflexión que impulse o ánimo e a superación diaria.
Pode participar calquera persoa de máis de 14 anos, establecéndose dúas categorías diferenciadas por idades para separar ao público adolescente do adulto. O formato esixido mantén a esencia de brevidade característica das redes sociais, permitindo textos cunha extensión máxima de 280 caracteres, incluídos os espazos. Os autores e autoras poden presentar as súas propostas tanto en galego coma en castelán, cun límite de ata tres por participante.
O proceso de inscrición realizarase a través da páxina web da biblioteca (https://dacoruna.gal/
No referente aos premios, a organización seleccionará un total de seis gañadores, tres por categoría. Os primeiros premios de cada categoría consistirán nun libro electrónico; os que queden en segundo lugar recibirán unha tarxeta regalo valorada en 75 euros para a compra de material bibliográfico; e os terceiros serán galardoados cun lote completo de produtos promocionais da biblioteca. Ademais deste cadro de honra, a deputación agasallará a todas as persoas participantes cun pequeno obsequio institucional que se poderá recoller na propia Biblioteca Provincial.