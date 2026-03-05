A Deputación de A Coruña fomenta imaxinación e optimismo cunha nova edición do concurso ‘#140enpositivo’

5 marzo, 2026 Dejar un comentario 50 Vistas

A Biblioteca Provincial convocou as bases da XIV edición do concurso, que premia o talento creativo de mocidade e adultos.

A Biblioteca Provincial da Deputación de A Coruña abriu recentemente a XIV edición do seu certame anual de microrrelatos e mensaxes motivadoras baixo o lema ‘Palabras de amor: #140enpositivo’. Esta iniciativa procura convertese nun espazo de creatividade e entusiasmo, convidando a participar cunha reflexión que impulse o ánimo e a superación diaria.

Pode participar calquera persoa de máis de 14 anos, establecéndose dúas categorías diferenciadas por idades para separar ao público adolescente do adulto. O formato esixido mantén a esencia de brevidade característica das redes sociais, permitindo textos cunha extensión máxima de 280 caracteres, incluídos os espazos. Os autores e autoras poden presentar as súas propostas tanto en galego coma en castelán, cun límite de ata tres por participante.

O proceso de inscrición realizarase a través da páxina web da biblioteca (https://dacoruna.gal/biblioteca), onde as persoas interesadas deberán cubrir o formulario habilitado na sección de actividades e concursos. O prazo de admisión permanecerá aberto ata o 28 de marzo.

No referente aos premios, a organización seleccionará un total de seis gañadores, tres por categoría. Os primeiros premios de cada categoría consistirán nun libro electrónico; os que queden en segundo lugar recibirán unha tarxeta regalo valorada en 75 euros para a compra de material bibliográfico; e os terceiros serán galardoados cun lote completo de produtos promocionais da biblioteca. Ademais deste cadro de honra, a deputación agasallará a todas as persoas participantes cun pequeno obsequio institucional que se poderá recoller na propia Biblioteca Provincial.

Lea también

A Deputación da Coruña investirá en 2026 12,2M€ na conservación das estradas provinciais

O pleno aproba o Plan de Conservación de Vías Provinciais 2026, que incrementa o seu …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *