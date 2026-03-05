Viernes de Baxi Ferrol en A Malata ante el Perfumerías Avenida

Compartir Facebook

Poco más de dos meses después regresa el Perfumerías Avenida al Pabellón de A Malata para visitar de nuevo al Baxi Ferrol, ahora en la 24ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido que se disputará este viernes, a las 20:15 horas y que está patrocinado por EDOMMO.

Este será el cuarto partido en poco tiempo ante el cuadro salmantino y “hay pocos cambios” respecto a los anteriores, afirmaba en la previa el entrenador Lino López, únicamente con la vuelta de Magarity de su lesión, una jugadora interior con talento “que les da algo diferente en el interior”, pero espera el mismo estilo de juego de su rival “y tienes que estar muy bien defensivamente para intentar llevar el control del partido.”

El equipo está en una dinámica “muy buena”, en un nivel “muy alto” y con jugadoras “muy implicadas”, queriendo tener un buen nivel de acierto de cara al aro “que no tuvimos en los anteriores partidos” ante el Perfumerías Avenida.

La victoria ante el Juventut “hace mirar más para arriba que para abajo”, a pesar de que la permanencia no está matemáticamente conseguida “y estamos cerca de conseguirlo”, siendo este el principal objetivo del club. Una vez esto se consiga “vamos a seguir mirando para arriba”, en una lucha por los playoffs “en los que hay muchos equipos implicados”, por lo que quería ir “día a día” y la clasificación “te pondrá donde te merezcas.”

Conseguir una victoria ante Perfumerías Avenida sería algo muy positivo, siendo la quinta victoria en seis partidos, algo “impensable” hace dos meses y sería llegar al parón FIBA de la próxima semana en la mejor de las situaciones posibles, en la que están convocadas con sus respectivas selecciones Ine Joris y Karolina Sotolova, que tendrán que jugar en China.

El mérito de esta temporada “es muy grande, mucho más que las anteriores”, recordando las tres bajas de larga duración que tiene el equipo, que han obligado a reinventarse en varias ocasiones durante el transcurso de esta temporada y en estos momentos, a nivel físico “están en un buen momento”, agradeciendo también el trabajo sobre la pista en los entrenamientos y partidos de Silvia Millán y de las juniors Elena Baldonedo e Irene Somorrostro.

La afición ferrolana “es siempre de sobresaliente”, con los equipos rivales “elogiando siempre” al público de A Malata y dicen que “da gusto jugar aquí”, en un partido que será especial por hacerse en el descanso la presentación de los equipos de la base del Baxi Ferrol.