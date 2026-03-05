O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport visitan el CPR Plurilingüe Jesús Maestro

5 marzo, 2026 Dejar un comentario 148 Vistas

Mati Starna, Turbi y Pol Cuairán en la visita al CPR Plurilingüe Jesús Maestro | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol continúa con sus visitas a los centros educativos de Ferrol y comarca, de la mano de la Fundación Gadesport y este jueves lo hacía en el CPR Plurilingüe Jesús Maestro.

Acudían al centro educativo los jugadores del primer equipo Turbi y Mati Starna, acompañados del segundo entrenador Pol Cuairán. En su visita respondían a las preguntas que les realizaba el alumnado de todos los cursos de Educación Primaria, en una conversación que hacía las delicias de todos ellos, entre los que había jugadores y jugadoras de la Escuela parrula.

Turbi, Mati Starna y Pol Cuairán les descubrían a los alumnos su día a día en un club de la Primera División, como también curiosidades de sus trayectorias y experiencias deportivas, entre muchas otras, además de difundir los valores del fútbol sala y los hábitos saludables.

O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport continuarán en las próximas semanas realizando nuevas visitas a los centros educativos de Ferrol y comarca.

Lea también

Comienzan las obras de remodelación de los campos de fútbol de Caranza

El buen tiempo permite empezar a ejecutar obras que estaban pendientes desde hace unas semanas …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *