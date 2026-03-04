Narón e a Asociación CFBT impulsan un programa anual de formación en incendios estruturais

O Concello de Narón, a través do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS), vén de asinar un convenio marco de colaboración coa Asociación CFBT – Compartment Fire Behaviour and Rescue Training España– para a posta en marcha dun programa anual de xornadas formativas especializadas no ámbito dos incendios estruturais.
O acordo foi asinado este martes pola alcaldesa, Marian Ferreiro, e polo presidente da asociación, Guillermo Varela Olmedo, coa presenza do edil de Seguridade Cidadá José Oreona e do xefe provisional do SPEIS Adrián Fraga. O programa permitirá desenvolver ao longo deste ano —e con posibilidade de prórroga— un calendario de sesións técnicas en formato presencial e en liña, centradas na actualización de coñecementos e na mellora da seguridade nas intervencións.
O programa contempla un mínimo de 16 horas de formación continua anual, estruturadas en sesións que combinarán unha parte expositiva e outra participativa, fomentando o intercambio de experiencias entre profesionais de distintos servizos de emerxencias do Estado e tamén do exterior. A rexedora de Narón destacou que este convenio “reforza a aposta do Concello pola formación continua do persoal de emerxencias, un elemento clave para garantir intervencións cada vez máis seguras e eficaces”.
Marian Ferreiro subliñou ademais que “a actualización constante de coñecementos nun eido tan complexo como o comportamento do lume en espazos confinados resulta fundamental para protexer tanto aos profesionais como á cidadanía”. Pola súa banda, Guillermo Varela puxo en valor a colaboración institucional e sinalou que “este acordo permite crear un espazo estable de aprendizaxe e intercambio técnico entre bombeiros, incorporando experiencias e avances que se están a aplicar noutras cidades e países”.
O presidente da Asociación CFBT destacou tamén que “a formación especializada en fenómenos de rápido desenvolvemento como un incendio e na toma de decisións operativas é esencial para reducir riscos”. O calendario provisional de 2026 inclúe sesións sobre lectura do incendio, técnicas de aplicación de auga, ventilación e extracción de fume, instalacións hidráulicas, toma de decisións do mando, rescate e evacuación de vítimas, protocolos Mayday e xestión operativa.
As xornadas contarán con relatores de distintos servizos de bombeiros do ámbito nacional e internacional. As sesións estarán dirixidas ao persoal do SPEIS de Narón, membros da asociación e outros profesionais das emerxencias, cun máximo de 60 participantes por xornada para garantir a calidade técnica e formativa.
Ao remate do programa anual expedirase un certificado conxunto de asistencia e aproveitamento, asinado pola Alcaldía e pola Presidencia da asociación.