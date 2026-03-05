MAR investirá 1,1 M€ en varias melloras no porto de Barallobre, en Fene

Marta Villaverde presentou á confraría a solución técnica prevista para aumentar a seguridade da frota.
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investirá 700.000 euros na mellora do abrigo do porto de Barallobre, no municipio coruñés de Fene. Así o anunciou na mañá deste xoves a titular do departamento autonómico, Marta Villaverde, nunha reunión na sede da confraría de pescadores da localidade na que presentou ao sector a solución técnica prevista.
Villaverde, que estivo acompañada polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, indicou que a actuación prevista contempla a inspección exhaustiva do estado das instalacións logo do tren de borrascas dos pasados dous meses, que afectou á instalación de atracada existente ata agora. A continuación repararase dita zona de atracada e reforzarase o abrigo cun dique flotante con elementos de formigón para maior resistencia e garantía a longo prazo.
A conselleira explicou que esta obra tramitarase por procedemento de urxencia para acelerar, en grande medida, os prazos administrativos dada a necesidade de paliar os riscos para a frota logo dos graves danos producidos polos temporais na instalación. Para axilizar a tramitación, Portos de Galicia solicitou xa a Costas do Estado os permisos que serán necesarios para a execución dos traballos.
Traslado temporal da frota
Dada a situación actual do dique e a zona de atracada, resulta imprescindible a suspensión temporal dos amarres e o traslado da frota pola súa propia seguridade. Con esta fin, Portos de Galicia, remitirá comunicación aos usuarios nos vindeiros días para informar desta situación e da suspensión da facturación correspondente das taxas portuarias.
Ademais, a conselleira do Mar lembrou que Portos de Galicia ten contratada xa outra actuación de grande envergadura para o porto de Barallobre como é a dragaxe da dársena, na que se investirán 140.000 euros. O inicio das obras está previsto para o verán, coas condicións climatolóxicas máis favorables.
Finalmente, confirmou que Portos de Galicia está a traballar tamén na redacción do novo proxecto para a contención do noiro na parte traseira do edificio da confraría co obxectivo de sacalo a licitación de xeito inminente cun orzamento que se estima en arredor de 250.000 euros.