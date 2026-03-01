Fene ultima a celebración do XVI Concurso de Tapas

Os establecementos interesados poderán presentar as súas propostas ata o 13 de marzo no rexistro municipal ou na sede electrónica. O certame contará con premios do xurado e da votación popular, tanto para as tapas como para as persoas participantes.
O Concello de Fene abre o prazo de inscrición para participar no XVI Concurso de Tapas, que se desenvolverá entre os días 10 e 19 de abril, coa participación dos establecementos hostaleiros do municipio que queiran sumarse a esta iniciativa de promoción gastronómica e dinamización económica.
Os locais interesados poderán presentar as súas propostas ata o vindeiro 13 de marzo, ben a través do rexistro xeral do Concello de Fene ou da sede electrónica no caso de persoas físicas, ou exclusivamente a través da sede electrónica no caso de persoas xurídicas. Ademais, será obrigatorio o envío dunha fotografía da tapa durante o período de inscrición ao enderezo electrónico desenvolvemento.local@fene.gal.
O concurso desenvolverase cos seguintes horarios de degustación: os venres, de 20.00 a 22.00 horas; os sábados, de 13.00 a 15.00 e de 20.00 a 22.00 horas; e os domingos, de 13.00 a 15.00 horas. O prezo das tapas será de 2,50 euros.
A concelleira de promoción económica, Ángeles Coira, animou aos establecementos a participar nesta nova edición, destacando que “o Concurso de Tapas é unha oportunidade para amosar a creatividade e a calidade da hostalaría local, ao tempo que se impulsa a actividade económica e se convida á veciñanza e ás persoas visitantes a percorrer o noso concello a través da gastronomía”.
O XVI Concurso de Tapas contará con premios do xurado e de votación popular para as tapas, pero tamén incentivos para as persoas participantes. Entre os premios para o público haberá unha viaxe, servizos de limpeza de tapicería de automóbil, subscricións a ximnasios, electrodomésticos, produtos gourmet, clases de música, libros de cociña e maletas. Pola súa banda, os establecementos participantes optarán a cestas de produtos, trofeos e diplomas acreditativos.
Desde o Concello de Fene sublíñase que esta actividade conta coa subvención da Deputación da Coruña, e consolídase como unha das citas gastronómicas máis destacadas do calendario local, contribuíndo á promoción do tecido hostaleiro e ao impulso da economía de proximidade.