El Campus Industrial de Ferrol impulsa una microcredencial sobre el uso de la IA para la mejora y control de los procesos de producción y logística

En el ámbito empresarial, las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) permiten mejorar la eficiencia, reducir costes y tomar decisiones basadas en datos. Esta es la premisa bajo la que nace la microcredencial “IA Aplicada al Control y Mejora de Procesos de Producción y Logística” que promueven los profesores de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), pertenecientes al Departamento de Empresa, Javier Pernas, Rosa Ríos y Diego Crespo.

La microcredencial, de 30 horas de duración, está orientada al uso práctico de modelos de optimización, de simulación y de análisis de datos, trabajando con casos inspirados en entornos reales de producción y de logística. Las sesiones teóricas se impartirán en línea y las clases prácticas en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), situado en el Campus de A Coruña, a lo largo del mes de abril.

En la primera semana, el alumnado participante ahondará en las tecnologías actuales de optimización y de simulación, así como en el uso de los gemelos digitales aplicados a la producción. Durante su segunda semana de formación, trabajará con herramientas para la optimización de inventarios y echará mano de la IA generativa como apoyo en la planificación y en el desarrollo de modelos.

En la tercera semana adquirirá conocimientos clave en el campo de la logística y del análisis operativo. Por su parte, en su cuarta y última semana de aprendizaje se acercará al campo de la automatización y al del control digital.

El cuadro docente estará integrado por el profesorado de la Universidade da Coruña (UDC) que impulsa la microcredencial, Javier Pernas, Rosa Ríos y Diego Crespo, ambos tres miembros del Grupo Integrado de Ingeniería y personal adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) del Campus Industrial de Ferrol. También impartirán docencia en este curso, la directora del área de Intraloxística y Operaciones en Instra Ingenieros SL, Eva Fariña, y el Advisor de POSSIBLE Incorporated y profesor de la Universidad de Vigo (UVigo), Javier Martínez.

La formación está dirigida a aquellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que quieran incorporar la IA aplicada a procesos, a aquellas personas responsables de los departamentos de operaciones o a los y a las profesionales de la gestión de inventarios, del área de logística o mismo de la de distribución que quieran mejorar tanto su competitividad como su capacidad analítica.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del domingo 15 de marzo. Al estar financiada por el Plan de Microcréditos del Ministerio de Universidades, el precio de la microcredencial es de 85 euros. Se ofertan un total de 20 plazas. Más información enviando un correo a rosa.rios@udc.es o bien llamando al 881 01 3848. Inscripción en la microcredencial “IA Aplicada al Control y Mejora de Procesos de Producción y Logística”



