Navantia rechaza las críticas de CGT y asegura que la fábrica de bloques cumple con toda la normativa de seguridad

Por su parte la CGT denuncia que Navantia prioriza sus plazos de producción sobre la seguridad en la nueva fábrica de bloques.

La dirección de Navantia ha salido al paso de las acusaciones vertidas por la sección sindical de la CGT para asegurar que el proceso de puesta en marcha de la nueva fábrica digital de bloques se está llevando a cabo bajo el estricto cumplimiento de las indicaciones de seguridad y salud laboral.

Frente a las críticas de «irresponsabilidad» del sindicato, la empresa pública sostiene que no se realizará ninguna acción que suponga un riesgo para la plantilla.

La compañía naval ha querido restar excepcionalidad a las deficiencias detectadas en las últimas inspecciones. Según fuentes de la dirección, las observaciones preventivas realizadas por los delegados de prevención forman parte del «procedimiento habitual» de la empresa ante cualquier nueva instalación. «Esto no es extraordinario, forma parte del procedimiento rutinario normal», han subrayado, insistiendo en que Navantia prioriza siempre la integridad de sus trabajadores.

Esta respuesta llega tras la denuncia pública de la CGT de «temeridad» el supuesto intento de la empresa de inaugurar la planta de bloques el pasado lunes, 2 de marzo.

Según la central sindical, la empresa pretendía iniciar la actividad el pasado lunes, 2 de marzo, ignorando una evaluación de riesgos que señalaba peligros «importantes» para la integridad de la plantilla. Tras las inspecciones realizadas por delegados de la CGT en las últimas semanas, el comité central de Prevención se reunió el pasado viernes para analizar la situación. El sindicato revela que la propia evaluación de riesgos de Navantia –un documento de 273 páginas entregado a la representación social apenas una hora antes del encuentro– califica como «muy deficiente» y de probabilidad «muy alta» el riesgo derivado de una instalación contraincendios no operativa. Además del sistema de extinción, el informe técnico señala otros factores de riesgo calificados como importantes o medios, entre los que destacan la falta de señalización en las vías de evacuación y peligro de caídas, inexistencia de alumbrado definitivo y de emergencia y falta de protección colectiva frente a radiaciones no ionizantes. CONFLICTO A pesar de estas advertencias, el sindicato afirma que el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, mantuvo inicialmente su intención de inaugurar la planta el lunes. Sin embargo, ante la negativa rotunda del comité de empresa, la dirección «reculó» a media mañana del lunes, asumiendo que la fábrica no entraría en funcionamiento hasta que se completen las comprobaciones pertinentes. La CGT tacha de «actitud antisindical» el retraso en la entrega de la documentación técnica y lamenta que una empresa pública, dependiente de «un Gobierno progresista, anteponga la propaganda y sus objetivos comerciales a la seguridad de los trabajadores». Dice que la empresa ha comunicado que tanto el alumbrado de emergencia como el sistema contraincendios ya se encuentran operativos, procediendo a realizar las pruebas de seguridad durante la jornada de este martes y miércoles. El sindicato, por su parte, mantendrá la vigilancia para garantizar que no se inicie la producción hasta que todos los parámetros de prevención sean cien por cien seguros. PRUEBAS EN CURSO

Navantia ha confirmado que ya se está procediendo a resolver las cuestiones planteadas por los técnicos y delegados.

La empresa ha informado de que tanto el alumbrado de emergencia como el sistema de extinción de incendios ya se encuentran operativos. Durante las jornadas de este martes y miércoles, los equipos técnicos realizarán las pruebas de seguridad pertinentes para verificar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones.