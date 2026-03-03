La profesional de digestivo del CHUF Lidia González Peñas, seleccionada como participante del Mentorship Program for Women in Endoscopy

Compartir Facebook

La profesional del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Lidia González Peñas, fue la única mujer española escogida entre mujeres de Europa, América y África, seleccionada como participante del Mentorship Program for Women in Endoscopy. A estas menciones pueden aplicar mujeres menores de 35 años que desarrollen su trabajo en el ámbito de la endoscopia.

Woman in Endoscopy tiene la misión de ayudar a promover mujeres en el campo de endoscopia, en el campo de la educación, el crecimiento profesional, y el desarrollo de liderazgo. Comparte la visión de crear diversidad y equidad entre endoescopistas alrededor del mundo en una plataforma virtual global, en la que una serie de personas mentoras las eligen, le muestran su experiencia, y le ayudan en la formación técnica endoscópica, en la ampliación de la capacitación con el entrenamiento técnico.

Más conocimientos para aplicar en el día a día

Como indica la propia especialista Lidia González Peñas, “es un orgullo esta denominación ya que crean una red de mujeres para dar visibilidad a su liderazgo”. Y añade, “el acceso a estos mentores a nivel internacional ayuda a mejorar las capacidades, ampliar los intereses, y conocer otras actividades, lugares, y aspectos que puedes posteriormente trasladar a tu día a día profesional, en mi caso aquí en el Complejo ferrolano”, subraya. Y continúa explicando que este año de vigencia de esta mención a punto de finalizar, “te ayudan con visiones expertas a incrementar los conocimientos y mejorar la unidad biliopancreática con la que cuenta nuestro Complejo, ya que ofrece una visión de dinámicas y protocolos para que tú puedas crear también tus adaptados a tu centro. En definitiva, proyectos para que crezcas donde estés, y traigas mejoras para tu servicio”, subraya.

Por su parte, la jefa del Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ana Echarri Piúdo, única jefa de servicio mujer en los Servicios de Digestivo de Galicia, pone la tilde en que “la única mujer española escogida entre otras doce mujeres del campo de la endoscopia está en Ferrol. Es una suerte para el Servicio tener profesionales que acceden a este tipo de reconocimientos; imprime mucha calidad al servicio; y pone en valor el esfuerzo de la mujer para crecer en estos puestos históricamente de hombres”, incide la responsable del Servicio.