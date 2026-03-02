Galicia Ártabra concede los premios “Ártabros 2025-26” a entidades, asociaciones y ciudadanos

Un año más y van quince Galicia Ártabra celebra su aniversario recordando su primera aparición un 23 de abril de 2011, concediendo los «premios ártabros” a distintos organismos, entidades, asociaciones y ciudadanos que se han distinguido durante el 2025/26 en distintos sectores y actividades destacadas en beneficio de Ferrolterra. En esta ocasión se entregarán quince premios en alusión a los años de vida del medio de comunicación.

El viernes, día 22 de mayo, a las 19.00 de la tarde en el teatro Jofre se celebrará el acto de la entrega de premios contando con la participación de Narón Kid, Marcos Mella, Santi Santos de Los Limones; y las rondallas Añoranzas y Bohemios.

Al acto han confirmado su asistencia distintas autoridades de la Armada, de Galicia, de la ciudad y de Ferrolterra y serán invitados de honor los cien representantes de los distintos organismos, entidades, asociaciones, y particulares que a lo largo de estos quince años han recibido los «premios Artabros», así como todos aquellos que colaboran o han colaborado con este medio digital.

Los «ártabros 2025/26»

El jurado encargado de conceder los premios “ártabros” acordó que serán entregados a

“Ártabro aniversario”

-A la Armada Española, en el 300 aniversario de la concesión a Ferrol del título de Departamento Marítimo, con el inicio de los arsenales.

-A la coral “Airiños de Caranza” en su 45 aniversario.

-A la Festa do Pan de Neda, en su 35 aniversario

-A la Feira do Grelo, de As Pontes, en su 45 aniversario.

“Ártabro de la Cultura”

-A la académica e historiadora ferrolana María Fidalgo Casares

-A la Escuela de música Bellón&Maceiras, de Fene, en su 15 aniversario.

-Al grupo “Los Limones”.

-Al actor Javier Gutiérrez.

“Ártabro” servicio a la sociedad”

-Al Museo Naval de Ferrol, que en este año cumple su 40 aniversario

-A Aprendizaxe Servizo-(ApS) de la Universidad de A Coruña, en su 10 aniversario.

“Artabro al deporte”

-A la peña racinguista “Morandeira”, en su 25 aniversario.

-Al memorial “Adolfo Ros” (concellos de Ferrol, Fene, Narón y Neda)

“Ártabro al empresario del año”

-A la empresa de hostelería Zahara.

“Ártabro al ferrolanismo”

-A la Asociación de amigos del museo de Ferrol

-Al Casino Ferrolano, al cumplirse el centenario de su sede.