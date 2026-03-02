«Estaremos encantadas de ser xurado no Talentiño 2026» -(Caamaño&Ameixeiras)

Caamaño&Ameixeiras é un coñecido dúo galego vinculado á música de raíz cunha intensa traxectoria a nivel nacional e internacional. Tras o éxito do seu primeiro disco, Aire! , con colaboracións destacadas como a de Sílvia Pérez Cruz o dúo recibiu importantes recoñecementos como o Premio Martín Códax da Música 2021. En Quitar o aire (2023), o seu último traballo resignifican e actualizan os códigos da música de raíz, levando a sonoridade da tradición galega e ibérica á virulencia de planos máis frontais e de músicas que se escapan das marxes dos xéneros. A nivel individual Sabela Caamaño estudou no conservatorio de Ferrol e rematou os estudos no Conservatorio Superior da Coruña. Antía Ameixeiras foi violinista de Luar na Lubre e de Carlos Núñez.
As dúas serán membros do xurado «do talentoso» certame O Talentiño, un concurso para jovenes que ao longo de escaso tempo alcanzou unha cota importante no mundo musical. E con elas, unha vez coñecido que estarán en Ferrol , no teatro Jofre o próximo 12 de abril , nada mellor que un pequeno encontro para que nos comenten temas de actualidade, proxectos, o mundo musical da nosa terra….
E aí imos…
GA.-Como definiríades a música de Caamaño&Ameixeiras?
CA.-«Facemos música de raíz. Partimos da música tradicional galega e levámola ao noso presente cunha mirada propia. Exploramos a tradición oral desde dentro, entendéndoa como un espazo de creación e non como unha peza de museo. E respectamos a raíz, pero gústanos cuestionar as formas, experimentar cos recursos tímbricos dos que dispoñemos, xogar cos arranxos e abrir espazos novos. Para nós non é un exercicio de nostalxia, senón de identidade e de creación contemporánea.
E, sobre todo, creamos música que fala de nós. Do que nos preocupa, do que nos emociona. De quen somos».
GA,.Que importancia ten para vós que a vosa música teña raíces galegas?
CA.-«É central. Non entendemos o noso proxecto sen esa raíz. Medramos na tradición, en asociacións, foliadas e encontros onde a música era comunidade. Mesmo nas nosas composicións propias está moi presente, porque ao formarte escoitando esta música, o teu imaxinario melódico e expresivo nace directamente desa tradición.
Ademais, interésanos profundamente tamén a maneira de cantar que había antes, cando existían menos influencias externas e a expresión era máis directa e ligada ao contexto vital. Atráenos esa forma de entender a música como parte do día a día e tamén esa maneira de vivir e de pensar que fala dun tempo no que a vida ía máis lenta, máis conectada coa comunidade e co territorio».
GA.-Como foi colaborar con grandes artistas como Fillas de Cassandra, Rodrigo Cuevas, Tanxugueiras ou Silvia Pérez Cruz?
CA.-«Foi un agasallo e unha aprendizaxe enorme. Compartir escenario ou proxecto con elas fíxonos medrar, reafirmarnos e tamén abrir a cabeza. Ademais, cada colaboración foi un diálogo. Con cada unha atopamos maneiras diferentes de habitar a música de raíz, e iso resultou moi inspirador. Interésanos moito ese punto no que as identidades artísticas se cruzan sen perder a súa esencia, creando algo novo que só pode existir nese encontro concreto. Ademais, é moi bonito ver como desde distintos lugares se está construíndo un discurso forte arredor das músicas de raíz».
GA.-Como recibichedes a proposta de ser xurado no Talentiño 2026, nunha edición que se abre a toda a provincia da Coruña?
GA.-«Recibímola con moita ilusión e tamén con responsabilidade. Parécenos fundamental que existan espazos que dean visibilidade ao talento novo, porque cando estás empezando, un impulso así pode chegar a marcar o rumbo das túas decisións artísticas. Máis alá da competitividade, o realmente valioso é a rede que se crea
entre persoas con inquietudes semellantes: compartir, coñecerse e sentirse acompañadas no proceso creativo é algo fermosísimo e moi necesario. Para nós tamén é unha oportunidade moi bonita para descubrir propostas diversas e para achegarnos a proxectos que están nacendo e medrando».
GA.-Que consello lle daríades a un participante que estea pensando en presentarse?
CA.-«Que non teña medo de mostrar quen é realmente. A autenticidade conecta moito máis que a perfección. Os proxectos que permanecen no tempo adoitan ser os que parten dunha voz propia, así que o mellor consello que podemos darlle é confiar naquilo que o fai único e defendelo con honestidade».
GA.-Cales son as cualidades que para vós fan destacar un artista ou un grupo?
CA.-«Para nós o fundamental é a emoción. Un proxecto destaca cando é honesto, cando hai unha intención clara e cando o que pasa no escenario é verdadeiro. A técnica é importante, pero sen personalidade e sen conexión co público queda incompleta».
GA.-Pensades que é importante que os talentos novos teñan espazos como O Talentiño?
CA.-«Si, absolutamente. Os comezos son fráxiles e contar con plataformas onde mostrar o traballo, recibir feedback e crear rede e comunidade é fundamental. Estes espazos poden marcar a diferenza entre abandonar ou continuar».
GA.-Que proxectos tedes pensados para o futuro? Algún traballo novo en mente?
CA.-«Estamos traballando arreo no noso próximo álbum, que verá a luz en 2027. Estamos moi ilusionadas co proceso, porque está sendo un tempo de moita reflexión, descuberta e maduración artística. Ademais do traballo de arquivo no APOI e dos propios procesos de composición, estamos mergulladas nunha investigación antropolóxica que estamos a gozar moitísimo e que está alimentando de forma moi profunda todo o proxecto. O que podemos adiantar é que será un traballo conceptual, cun fío condutor claro e cunha intención artística moi coidada econsciente».