Valdoviño lleva a las aulas del CPI Atios el taller «Fóra de xogo»

La actividad, con el apoyo del centro educativo, se incluye en la programación «Somos e Contamos» diseñada para conmemorar el 8M.

El Ayuntamiento de Valdoviño invita al alumnado de 4º curso de la ESO del CPI Atios a participar este viernes en el taller «Fora de xogo», de identificación de los micromachismos en el deporte. La actividad forma parte de la programación «Somos e Contamos» diseñada conjuntamente por las concejalías de Servicios Sociales y de Cultura para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y cuenta con la colaboración del centro educativo.

El taller busca contribuir a la prevención de la violencia de género simbólica en el ámbito del deporte a través de la sensibilización. Para esto, se ofrecerán conocimientos sobre el concepto de micromachismo de modo que los chicos y chicas sean quien de identificarlos, y comprendan la relación entre estos y la violencia de género. Asimismo, se trabajarán en las aulas las habilidades para aplicar la perspectiva de género en el ámbito del deporte.