La Policía Nacional Ferrol-Narón desarticula dos grupos dedicados a la comisión de robos con fuerza

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón han desarrollado a lo largo de esta semana dos operativos policiales que han culminado con la desarticulación de dos grupos dedicados a la comisión de robos con fuerza en establecimientos y en vehículos en la comarca de Ferrolterra.

El primero de los grupos centraba su actividad en robos con fuerza en establecimientos de la zona. Los investigados actuaban sobre locales conocidos, forzando los accesos y una vez en el interior, causando importantes daños materiales, especialmente en máquinas de cambio. Generando una notable alarma social. Como resultado de la investigación, fueron detenidas dos personas.

En cuanto al segundo grupo, su actividad delictiva se habría desarrollado principalmente a finales del pasado mes de enero. Se les atribuyen varios hurtos y robos en el interior de vehículos, así como la sustracción de al menos un vehículo. Los investigados habrían utilizado de forma fraudulenta una tarjeta bancaria obtenida en uno de los robos. Uno de los vehículos sustraídos fue localizado tras sufrir una colisión en las inmediaciones de un conocido asentamiento de la zona. En este operativo también fueron detenidas dos personas.

Los cuatro detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares