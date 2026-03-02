Ferrol tramita la expropiación de los terrenos necesarios para realizar la fase 1A del saneamiento del rural

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

79 parcelas de titularidad privada serán expropiadas para poder realizar la fase 1A del saneamiento del rural, con una superficie total de 8.035,40 metros cuadrados y una valoración del suelo y bienes afectados, según recoge este proyecto, que asciende a 49.668,71 euros.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, después de que la junta de gobierno local haya dado el visto bueno a esta medida, una vez que no consiguieron la cesión voluntaria de estos terrenos, a pesar de las reuniones del gobierno municipal y de la asociación de vecinos con sus propietarios. El regidor, añadía, que en algunos de estos terrenos afectados se desconocía el propietario.

Esta fase 1A del saneamiento del rural será realizada y financiada en un 70% por Augas de Galicia, gracias al convenio firmado en julio de 2025 con el Concello de Ferrol, que aportará el 30% restante, con un coste total de 5.716.671,28 euros, finalizando por parte de la Xunta de Galicia la licitación de estas obras el pasado 19 de enero, siendo cuestión de poco tiempo su adjudicación.