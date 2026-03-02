La calle Pérez Parallé de Canido será reformada, con mejora en su accesibilidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La junta de gobierno local ha dado luz verde este lunes al proyecto de mejora de accesibilidad del tramo de la calle Pérez Parallé en Canido, Muíño do Vento y calle Ínsua, con un importe de 290.975.02 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, para mejorar unas calles que, en la actualidad “están nun estado lamentable”, con los árboles levantando el pavimento.

En esta intervención se ampliarán las aceras, contando con repavimentación podotáctil, como también se ampliará la zona verde a 434 metros cuadrados, se substituirán los actuales alcorques y contarán con su correspondiente instalación de riego.

Al mismo tiempo, en esta intervención se renovará toda la iluminación, como también se mejorará en su visibilidad, debido a que, en la actualidad, los árboles los tapan.

Otra de las mejoras en este tramo de la calle Pérez Parallé será la instalación de una marquesina de autobús y nuevas señales de tráfico.