La parroquia de Pazos contará con dos caminos con nuevos aglomerados

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los caminos da Regueira y Seara-Coimil, en la parroquia de Pazos, contarán con nuevos aglomerados dentro de las obras del POS+2025, cofinancidas por la Deputación de A Coruña y que han sido licitadas este jueves en la junta de gobierno local de Ferrol.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una actuación con un importe de 125.275,73 euros.

El canino de Regueira tiene una longitud de 725 euros y el tramo Seara-Coimil de 175 metros, los cuales cuentan en la actualidad con un aglomerado muy deteriorado debido a la falta de mantenimiento, por lo que, con esta actuación contarán con una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente de seis centímetros de espesor.

Estos dos aglomerados se suman a todos los realizados en los últimos meses en otras parroquias como son Lago, Doniños o Esmelle, entre otras.