Seitura 22 ofrece en Valdoviño una charla informativa sobre la nueva convocatoria de ayudas LEADER

Comienza a las 20.00 horas en la Casa da Cultura, con entrada gratuita.

Valdoviño ofrece una charla informativa el martes 3 de marzo sobre la nueva convocatoria de ayudas LEADER, dotada con más de un millón de euros para proyectos en los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Miño y Vilarmaior. El Grupo de Desarrollo Rural Seitura22, responsable de la gestión de los fondos en el territorio, ofrecerá toda la información en el evento, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura, con entrada gratuita.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los promotores de proyectos está abierto hasta el 6 de abril. Así, el importe máximo de esta línea de ayudas es del 50% de la inversión, con un límite de 200.000 € de ayuda, para proyectos productivos que generen actividad económica, y de hasta el 90% de la inversión, con un límite de 50.000 €, para proyectos no productivos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

La distribución de los fondos Leader tiene en cuenta la concurrencia competitiva establecida por las bases reguladoras mediante la aplicación a cada uno de los proyectos presentados de los criterios de evaluación y selección definidos por la Estrategia de Desarrollo Local del GDR Seitura 22.

NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA

Entre las novedades de la nueva convocatoria se encuentra la ampliación del plazo de ejecución y justificación a tres anualidades, de modo que personas y entidades promotoras podrán llevar a cabo su proyecto e inversiones a lo largo de 2026, 2027 y 2028. En concreto, el 10% del presupuesto deberá ejecutarse antes de finalizar 2026, el 40% antes del 1 de julio de 2027 y el 50% restante antes del 15 de septiembre de 2028.

La GDR Seitura 22 cuenta con dos oficinas, una en Ferrol y otra en Ortigueira, para atender a quienes deseen implementar un proyecto en el campo. También ofrece sus servicios a través de los teléfonos 981 333 398 y 981 402 697 y del correo electrónico info@seitura22.gal .