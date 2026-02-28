Ortigueira modernizará su servicio de limpieza con la compra de un nuevo camión de basura

El Concello invertirá 200.000 euros en este vehículo de gran capacidad para mejorar la eficiencia de la recogida selectiva y la seguridad de los operarios.

El Concello de Ortigueira reforzará su flota municipal del servicio de limpieza a través de la licitación para la compra de un nuevo camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos. Esta inversión, que asciende a 200.000 euros, permitirá al Concello contar con una maquinaria más moderna y eficiente, diseñada para optimizar la recogida selectiva.

El futuro camión contará con una masa superior a las 18 toneladas y destacará por su gran capacidad de carga, lo que permitirá agilizar las rutas diarias y reducir los tiempos de desplazamiento. Además, el pliego técnico contempla la incorporación de sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de visión trasera de alta definición y dispositivos de control de presencia para proteger la integridad de los operarios durante las maniobras de carga.

Las empresas interesadas en suministrar este equipo tienen hasta el próximo 5 de marzo para presentar sus ofertas.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, destaca que este nuevo camión de basura “supondrá un salto de calidad en los servicios básicos del municipio”. Según manifiesta, el objetivo es “dotar a los trabajadores de este servicio de las mejores herramientas posibles para que la recogida diaria de residuos sea más rápida, eficaz y sobre todo, más segura”.