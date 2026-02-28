Buen sábado para el Valdetires Ferrol ante el Gran Canaria Teldeportivo

Compartir Facebook

El Valdetires Ferrol se encuentra en su mejor momento de la temporada, al conseguir su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión por 4-2 ante el Gran Canaria Teldeportivo, en la 21ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas realizaron un partido serio desde el primer momento, haciendo alternancias en el juego en sus defensas, buscando crear peligro en las jugadas en transición, aunque les costaba anotar, algo que consiguieron a los siete minutos gracias a un gol de Tere. Con este 1-0 quisieron ampliar la renta, teniendo ocasiones claras para poder conseguirlo, pero no aprovechaban las oportunidades, por lo que con esta mínima renta se iban al descanso.

Tras la reanudación el Valdetires Ferrol mejoraba su imagen, dando un paso de gigante a los dos minutos con dos goles casi seguidos, con la firma de Mery y Tere, mientras que, poco tardaban en el hacer el cuarto por medio de Monti.

El partido lo tenían encarrilado, como también seguían disfrutando de ocasiones de cara a la portería canaria, pero eran estas las que aprovechaban un desajuste defensivo para que Nayara anotase el 4-1.

Quedaban trece minutos por delante y el Gran Canaria Teldeportivo iba a por todas, sacando a la portera-jugadora a la pista, encontrándose con un buen trabajo defensivo del Valdetires Ferrol, aunque a falta de tres minutos, en una jugada poco afortunada para los intereses de las locales, María Teresa hacía el 4-2. Las ferrolanas lograban aguantar en los instantes finales, logrando una importante victoria ante un rival directo de cara a su participación en la Copa de la Reina en la próxima temporada.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 33 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas volverán a jugar delante de su afición en el Pabellón de Esteiro, recibiendo al Ence Marín Futsal, el sábado 7 de marzo, a partir de las 17:00 horas.

Valdetires Ferrol: Natali, Ana López, Irene, Mery, Tere – también jugaron – Leti, Iria, Patri Corral, Monti, Giselle Tais, Laura y Paula Alonso.

Gran Canaria Teldeportivo: Verónica, María Teresa, Idoya, Gema, Shandira – también jugaron – Mariona, África, Nayara, Thais, Leonor y Laura.

Árbitros: Adrián Figueroa y Manuel Castro, junto con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Mery y a las visitantes Laura, María Teresa, como al entrenador José Marrero.

Goles: 1-0 Tere min.7, 2-0 Mery min.22, 3-0 Tere min.22, 4-0 Monti min.26, 4-1 Nayara min.27, 4-2 María Teresa min.37.

Pabellón: Esteiro.