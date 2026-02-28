O Parrulo Ferrol suma un punto en un último minuto de infarto ante Viña Albali Valdepeñas

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Un paso más cerca del objetivo para O Parrulo Ferrol, al conseguir su tercer empate consecutivo ante Viña Albali Valdepeñas, en la 20ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con mucha intensidad y ritmo entre dos equipos que sabían de la importancia de lo que estaba en juego en este tramo de la temporada, dando el primer aviso el Viña Albali Valdepeñas al quedarse solo José Mario en el lateral del área, encontrándose con un Mati Starna que salía de su portería, evitando el balón con el pecho.

Los parrulos quería ir con todo en ataque y esto les jugó una mala pasada en una subida del propio Mati Starna a media pista, perdiendo el balón, quedándole en el pie a Carrasco para que este pudiese anotar a portería vacía el 0-1.

A pesar de este jarro de agua fría, no cambiaba la mentalidad de los ferrolanos, que buscaban el gol, teniéndolo cerca Malaguti con un tiro en la frontal del área que se va fuera por milímetros, mientras que, en la otra área, el Viña Albali Valdepeñas volvía a poner el miedo en el cuerpo con un intento de José Mario por alto desde el borde del área, sacando Mati Starna una mano providencial.

Malaguti estaba mereciendo el gol, como en otra ocasión que tuvo al recibir un balón largo de Mati Starna, rematando con un tiro cruzado raso al primer toque, que despejaba el portero Borja, pero, en la siguiente llegada, salía a la perfección la pizarra parrula, con un gol de Novoa dentro del área tras un saque de esquina.

Con este 1-1 el partido cambiaba por completo, con el juego desarrollándose por el centro de la pista, de poder a poder, sin un dominador claro, por lo que con este empate se iba al descanso.

Aún sin tiempo para calentar la silla tras el inicio del segundo tiempo ya teníamos el 2-1, en otra gran jugada de saque de esquina de O Parrulo Ferrol con un gol de Niko Vukmir en una volea por alto desde el borde del área.

La alegría le duraba poco a O Parrulo Ferrol y de la forma más desafortunada posible, con un gol en propia puerta de Penezio al segundo palo al intentar despejar un centro.

Nuevamente el partido estaba empatado, siendo Morgato el que tenía cerca el tercero en sus botas con un tiro raso desde casi la línea de fondo que despejaba el meta Borja, pero, quienes acertaban eran los jugadores del Viña Albali Valdepeñas, tirando también de estrategia con un gol de Nicolás al segundo palo, en una jugada a tres toques.

Los ferrolanos volvían a estar por debajo en el marcador, intentándolo en varias ocasiones, encontrándose con Borja en todas ellas, como también tenían una muy clara en una gran jugada personal de Novoa desde el lateral del área, dejándosela a Turbi al segundo palo, pero este último no llegaba por muy, muy poco.

De lo que pudo ser el empate, a nuevamente la fortuna darle la espalda a O Parrulo Ferrol, al anotar Rubén Orzáez en su propia portería de la misma manera que sucedía unos minutos antes, al intentar despejar un centro.

Con este 2-4 los dos equipos estaban en las cinco faltas, entrándose en la recta final del partido, con Penezio saltando a la pista como portero-jugador y con el Viña Albali Valdepeñas realizando un buen trabajo defensivo de este juego de cinco, pero cometían un error con la sexta falta y Diogo no perdonaba desde el punto de doble penalti para anotar el 3-4 con un potente lanzamiento raso colocado al palo.

Quedaban solo 32 segundos y en otra jugada en ataque de los parrulos los visitantes hacían la séptima falta, pero, en esta ocasión, Borja le adivinaba las intenciones a Diogo despejando el balón. Aún le quedaba una bala a O Parrulo Ferrol a falta de quince segundos y la pizarra volvía a salir a la perfección con un pase entrelíneas a media altura desde el borde del área a Diogo para que Novoa concretase al segundo palo por alto, anotando el 4-4, desatando la locura en A Malata, que veía como O Parrulo Ferrol conseguía otro punto más para su casillero.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 26 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para el próximo sábado 7 de marzo los parrulos volverán a jugar delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al ATP Iluminación Ribera Navarra, a partir de las 19:00 horas.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Turbi, Niko Vukmir – también jugaron – Iván Rumbo, Novoa, Morgato, Jhoy, Bruno Días, Rubén Orzáez, Penezio y Malaguti.

Viña Albali Valdepeñas: Borja, José Mario, Boyis, Nicolás, Álex Naranjo – también jugaron – Alberto, Carrasco, Joao Silveira, Ribeiro y Torres.

Árbitros: Diego Martínez y Tomás Santander, junto con Marcos Noya y Eva López (Comités balear, aragonés y gallego). Amonestaron a los locales Gonzalo Santa Cruz, Jhoy y Rubén Orzáez, como a los visitantes Boyis y Torres.

Goles: 0-1 Carrasco min.3, 1-1 Novoa min.8, 2-1 Niko Vukmir min.21, 2-2 Penezio (propia puerta) min.23, 2-3 Nicolás min.27, 2-4 Rubén Orzáez (propia puerta) min.33, 3-4 Diogo (doble penalti) min.38, 4-4 Novoa min.39.

Pabellón: A Malata.