Sábado para el Valdetires Ferrol de quitarse la espina y sumar tres puntos en Esteiro

El Valdetires Ferrol busca su tercera victoria consecutiva ante un rival del que no tienen precisamente buenos recuerdos, el Gran Canaria Teldeportivo, en la 21ª jornada de la Segunda División que se disputará este sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Se verán las caras ante un equipo “que nos lo hizo pasar bastante mal” en el partido de la primera vuelta, recordaba su entrenador Manu Lombardía “en donde perdimos injustamente”, en un segundo tiempo donde fueran “bastante superiores.”

Para este nuevo partido, el Valdetires Ferrol llega “con las ideas claras” de cara al modelo de juego para intentar crear problemas al equipo canario, con el único objetivo de poder vengarse de lo sucedido hace unos meses “y poder sacar los tres puntos sí o sí”, en este partido delante de su afición.

El entrenador podrá contar con toda su plantilla al completo, pudiendo afrontarlo con todas las garantías posibles, entre dos equipos que ahora mismo están luchando por clasificarse para la próxima edición de la Copa de la Reina y están separados por solo cuatro puntos. El Valdetires Ferrol ocupa el 7º puesto, con 30 puntos y el Gran Canaria Teldeportivo el 9º, con 26 puntos.