El Racing se borra en Talavera y cae derrotado con justicia (3-1)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo encajaron la segunda derrota consecutiva, esta vez en Talavera, tras una primera parte indigna y vergonzosa por parte del equipo verde. La reacción tras el descanso no fue necesaria. Ferni y Gorostidi, en propia meta, hacían los goles locales antes del descanso. En la segunda mitad, Álvaro Giménez, quien falló un penalti, recortó distancias para el Racing, antes de que Marcos Moreno pusiera la sentencia para el equipo local.

Un Racing inferior al rival en la primera parte

Con la entrada de Migue Leal por el sancionado Zalaya en defensa y la vuelta al 4-2-3-1, salió el equipo de Ferrolterra al campo talaverano. En los primeros minutos de encuentro, ambos equipos se aproximaron a la portería rival, aunque sin excesivo peligro para los porteros.

Con el paso de los minutos, los locales se fueron imponiendo sobre el verde, teniendo Ferni y Marcos Moreno dos buenas ocasiones que no encontraron la portería de Parera. El Racing estaba incómodo ante la presión eficaz del Talavera. Con todo, en el 20 de juego llegaba la primera ocasión del Racing con un disparo de Dacosta que se marchaba cerca del poste. Fue un espejismo; los locales seguían mucho más entonados y Edu Gallardo enviaba alta una buena bola.

Una acción que sería el preámbulo del 1-0 conseguido por Ferni con un gran cabezazo en el minuto 25 de partido. Reaccionó el Racing con un buen disparo de un entonado Raúl Dacosta, pero su lanzamiento no encontraba la portería rival. Poco después, en el 33, llegaba un nuevo mazazo para los verdes con el 2-0 local. Gorostidi introducía en su propia portería un envío desde un saque de banda muy mal defendido por la zaga racinguista.

El Racing pareció dar un pequeño paso adelante, obligando a los locales a realizar varias faltas por las que veían las primeras tarjetas. Álvaro Juan remataba una jugada a balón parado, pero su disparo era bien solventado por el conjunto talaverano.

Se volvió algo bronco el partido en los últimos minutos de la primera parte, con varias faltas y piques que conllevaron más tarjetas. Con todo, el Racing pudo recortar distancias en una acción a balón parado que finalizaba con un gran centro de Álvaro Ramón a la cabeza de Pujol, pero al cabezazo del central respondía el guardameta local con una gran parada. Se llegaba así al término de una primera parte donde los verdes fueron superados por el rival en intensidad, en disposición táctica y también en lo más importante del fútbol, el acierto en las áreas, tanto en la propia como en la del rival, algo que lleva penalizando al Racing durante toda la temporada.

La falta de gol volvió a castigar al Racing en la segunda parte

Triple cambio en el Racing tras una mala primera parte. Fernández Romo daba entrada a Escobar, Saúl y Tejera en lugar de Pascu, Migue Leal y Gorostidi, respectivamente. De inicio, comenzaba mejor el Talavera con dos saques de esquina que llevaron peligro a la meta racinguista. Poco después, fue Saúl, en otro saque de esquina, el que tenía con un cabezazo la primera del Racing en la segunda mitad. Acto seguido, llegó la polémica tras reclamar penalti sobre Escobar los verdes por un manotazo que el colegiado no vio como punible tras consultar el monitor del FVS.

En el minuto 59 llegaba el 2-1 para el Racing: gran centro de Saúl desde banda izquierda, buen control de Álvaro Giménez en el punto de penalti y disparo para batir al meta local y recortar distancias.

Con un 3-5-2 claro, pasó el Racing a ser superior en el partido en busca del empate. Álvaro Juan veía cómo un rival se hacía con el balón cuando ya estaba en una posición inmejorable para rematar. Poco después, Álvaro Giménez obligaba a realizar una gran intervención al portero local tras un saque de esquina muy bien lanzado por Tejera. Poco antes, Jairo entraba en el campo en lugar de Dacosta.

En el minuto 78 de juego llegaba un nuevo mazazo para los de Ferrolterra con el 3-1 de Marcos Moreno para los locales tras un disparo de fuera del área. En la siguiente jugada, penalti a favor del Racing tras agarrón sobre Antón Escobar. Tras varios minutos de revisión en el monitor, por fin se lanzaba una pena máxima donde Álvaro Giménez enviaba el balón a las calles aledañas del Municipal del Prado. Poco después, Escobar disparaba cerca del poste de la portería local, en una acción donde el Racing reclamó penalti, desestimando el colegiado la petición.

Estaba ya el encuentro en un largo descuento de 14 minutos decretado por el árbitro ovetense. Morín pudo ampliar la cuenta de los locales con un gran disparo que se marchó alto. Antón Escobar se encontró con una gran parada del meta Belman en una de las últimas acciones del partido. Acto seguido, el meta local desviaba un disparo lejano de Fabio en la última jugada de un partido que finalizó con una justa y vergonzosa derrota del Racing tras 115 minutos de juego.

Primera oportunidad perdida para acercarse a la zona alta

No estuvo a la altura el Racing en Talavera, con una primera parte para olvidar y una segunda con un habitual quiero y no puedo. En el Municipal del Prado estuvieron presentes integrantes de las Peñas Racinguistas de Madrid, Naval del Jarama y Castiza, así como de la ferroviaria El Palo del Gallinero. La afición nunca deja sola a un equipo que no se está mereciendo demasiado apoyo ni aplausos, más bien reproches y reprimendas.

De nuevo, dos derrotas consecutivas para un Racing que el próximo domingo a las 20:30 en La Malata recibe a otro de los equipos de la zona baja, el CD Cacereño. De nuevo, una oportunidad para sacar tres puntos y empezar a mirar hacia arriba, aunque visto lo visto, si este grupo de jugadores no es capaz de estar de una vez por todas a la altura del escudo que representa, quizás toque empezar a no descuidarse y mirar de reojo también hacia abajo…