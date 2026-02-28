Reflexionando, «¿Todos somos Polo?»–(José L. Álvarez)

Compartir Facebook

José Luis Álvarez–En este mundo polarizado en el que vivimos, es triste decirlo, pero me gustaría dejar claro en primer lugar que estas palabras que hoy escribo no es una crítica contra nadie, contra ninguno ni nada parecido, escribo estas líneas como una reflexión, como una forma de canalizar mi frustración y mi impotencia viendo el rumbo que parece que se quiere tomar en esta ciudad.

El pasado jueves miles de personas acudimos a la plaza de Armas a apoyar a un bombero de nuestra ciudad que resultó herido en un trágico accidente que tuvo lugar en uno de los barrios históricos ferrolanos como es el barrio de Recimil. Su trabajo y su esfuerzo por salvar la vida de tres personas le costó la amputación de una pierna.



Lo que en un principio parecía que era un acto de solidaridad con el cuerpo de los bomberos, así fuimos convocados, tardó pocos minutos en convertirse en un acto más político y de reivindicación. Pocos minutos se tardaron en oír cánticos de “dimisión, dimisión”, de oír insultos y comentarios que prefiero no plasmarlos en estas líneas para luego asistir a un pleno municipal en el que continuaron algunos de los asistentes con su afán protagonista y de acción política más que solidaria y de apoyo a un “bombero herido”.



Porque la realidad es que desde que pasó este trágico accidente solo estamos hablando de “que sucedió”, pero estamos dejando de preguntarnos “porque sucedió”. Estas líneas me gustaría haberlas escrito una vez se conocieran los resultados de las investigaciones judiciales que a día de hoy están en marcha y que todo el mundo desconoce, todas las respuestas a todas esas afirmaciones que hoy estamos diciendo y dando por hecho aunque no han sido escritas.



*Nadie* a día de hoy conoce nada. *¿Qué es lo que conocemos?*….. que el incendio fue en una vivienda de Recimil, en la que había tres personas de los que se comenta que eran okupas y que al rescatarlos un bombero tuvo un accidente al subir por la escalera y a causa de que se le quedara atrapada su pierna tuvieron que amputársela. Si esa gente era, al no estar legalizados en la vivienda Okupa, ya sabemos donde estaría conectada la luz, y si en lugar de proteger a los okupas, las Administraciones velaran por proteger a los propietarios de las viviendas pues posiblemente este suceso no habría ocurrido…



El otro día en la Plaza de Armas una de las reivindicaciones que hacían los bomberos era que se les dotaran de más medios, que les faltaba gente, que si ese día fueran más, este suceso no se habría producido. Ese mismo bombero en un programa de radio dijo que en estos momentos eran 12 los bomberos que estaban de baja, que el día del accidente eran solo 3 bomberos porque había 12 de baja y uno de los bomberos que le tocaría estar trabajando se había pedido el día libre. Y yo me pregunto… *¿Cómo puede ser que si hay 38 bomberos en la plantilla, 12 de ellos cojan la baja médica y encima parece ser que hay algunos bomberos, según comentarios que oí en la plaza de Armas, que cogen días libres?*



También leí en algùn medio que pedían cambiar los protocolos, pero no sé a qué protocolos se refería *¿A los que dicen que un bombero trabaja un dia y descansa 4 ? ¿A los de ponerse de baja para que sus compañeros sean menos en las jornadas de trabajo y estén con menos garantías? *. Si que hay algo que me ha resultado llamativo es lo relativo a la falta gente, no se cubren los turnos, pero con el número de bomberos que he contado en las ruedas de prensa que han salido hasta ahora, la cantidad de bomberos que se han visto en los plenos de Ferrol y la cantidad de bomberos que aparecen en las protestas de la Plaza de Armas, *¿Me están diciendo que con toda esa gente solo pudieron ser tres los del turno en ese día tan fatídico?. ¿Con todo ese número no pueden ser 6, 7 o incluso 8 cualquier día?* Si no se consigue entonces, efectivamente, parece que fallan los protocolos oficiales y funcionan los extraoficiales.



Había otra pregunta que me hacía, que me sigo haciendo, y que estaba también relacionada con “la falta de bomberos”. *¿Todo esto no será por dinero ?* Primero me quedé tranquilo porque en diciembre cuando se anunció todo este conflicto los bomberos dijeron que no, en enero seguían diciendo que no, pero la semana pasada en una de esas ruedas de prensa que tienen la suerte de cubrir con tantos bomberos (no como sus turnos), pude leer como decían *“claro que esto es por una cuestión de dinero“*.



Entonces me pregunto *¿Serían capaces de dejar a sus compañeros bajo mínimos por dinero?.¿? ¿Serían capaces de echar la culpa a otros sabiendo que es por dinero?.¿Podrían dormir tranquilos sabiendo que por dinero sus acciones podrían tener graves consecuencias?*. No me gustaría pensar que por unos votos, que por cálculos electorales, presiones políticas, por ganar unos euros más… pondrían la vida en peligro de los ferrolanos o de sus propios compañeros.



Por lo que dijeron el jueves sus compañeros, Polo era una persona que amaba su trabajo, que su vocación era ir a trabajar todos los días que le tocaban porque le encanta ser un servidor público, que ama su trabajo por encima de todo… Por eso después de escuchar eso, ver como se tiraban esos globos y llevar tanto tiempo haciéndome todas estas preguntas que comparto hoy con ustedes, el jueves tras estar en la Plaza de Armas con los bomberos de Ferrol, los partidos políticos de la oposición del ayuntamiento, los sindicatos, las personas que íbamos a la concentración pensando una cosa, escuchar y ver todo lo que sucedió y se dijo allí… me marché de la plaza de Armas con una nueva pregunta. *¿Todos los que estábamos en la plaza éramos Polo?*

