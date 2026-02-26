Neda programa un curso de formación sobre seguridad en internet y el uso de inteligencia artificial

26 febrero, 2026

El proyecto «Reto Rural Digital», cuyo objetivo es capacitar a la población adulta del municipio en competencias digitales para facilitar su integración en un mundo cada vez más conectado, trae un nuevo curso de formación a Neda en la primera quincena de marzo. Se trata de una acción formativa para mejorar el uso que la población hace de las tecnologías de la información y la comunicación y aprovechar todo su potencial.

El Ayuntamiento abre el plazo para inscribirse en la biblioteca municipal. El curso avanzado se impartirá en la Casa de Cultura los días 10, 11 y 12 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas aproximadamente. Con una duración total de ocho horas, estará dirigido exclusivamente a adultos empadronados en el municipio.

La Fundación Orange y la Fundación FDI, entidades que desarrollan esta formación gratuita, detallan que, durante las sesiones, se enseñará a los niños cómo hacer un uso responsable de la tecnología, adoptar las medidas necesarias para mantener la seguridad mientras navegan por Internet, aprovechar las ventajas de la identidad digital, o gestionar la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que ha llegado para quedarse, en nuestro día a día.

Los residentes que deseen participar en el curso deben inscribirse presencialmente o por teléfono en la Biblioteca Municipal (981390233).

Para impartir la formación, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se requiere un grupo mínimo de 10 personas.

