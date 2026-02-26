Neda vuelve a reclamar a la Xunta actuaciones en la AC-862 en la Volta do Poulo

El Ayuntamiento de Neda se ha dirigido a la Agencia de Infraestructuras para reiterar su solicitud de actuación urgente en la AC 862, a la altura de Volta do Poulo (Xuvia). Desde hace unos meses, se observa un deterioro en la carretera regional, «consistente en un desplazamiento del conjunto vial-aceras hacia la zanja de contención».

El problema se ubica entre los puntos kilométricos 7+820 y 7+860, sentido de circulación, y, según los servicios técnicos municipales, se han intentado solucionar sin éxito. Por lo tanto, el hundimiento persiste.

Por tanto, y teniendo en cuenta que el Catastro Inmobiliario, recientemente actualizado con las expropiaciones para la ampliación de la carretera de 1984, acredita que la titularidad del conjunto calzada-acera corresponde a la Xunta de Galicia, se solicita de nuevo la intervención para que la situación empeore y la zanja acabe cediendo.

El escrito presentado justo antes de Carnaval reclama a la Agencia Gallega de Infraestructuras, órgano administrativo responsable de la gestión integral de la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma Gallega, «que realice las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad del vial y de la acera indicados».