489 Aniversario de la Infantería de Marina. Interesante conferencia en Ferrol sobre los Tercios Españoles

(Gráficas Galicia Ártabra)Dentro de los actos de la celebraciòn de 489 aniversario de la Infantería de Marina, considerada la más antigua del mundo, a las cinco y media de la tarde de este jueves en la sala Carlos III de Exponav se celebró una interesante conferencia “Desde un glorioso pasado. Los Tercios Españoles en perspectiva histórica”, impartida por el Doctor en Historia Juan Torrejón Chaves en la que analizó la evolución histórica de los Tercios, su capacidad de adaptación al combate naval y su papel fundamental en la estructura militar del Imperio Español.

La espectacular sala de Exponav registró una muy notable asistencia. Allí estaban el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre; el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; los directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, ESENGRA y «Antonio de Escaño» capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ) del Arsenal de Ferrol, capitán de navío Manuel Aguirre González; el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata Luis Almeida García; el comisario-jefe la Policía Autónoma de Galicia, Jorge Rubal Pena; Gumersindo Vila Martínez, jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Policía de Galicia; el Comandante-Jefe del Tercio del Norte, coronel Antonio Javier Palmero Romero; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel; historiadores, miembros de la Armada y Ejército de Tierra; y alumnos de las Escuelas de Especialidades.

El conferenciante

Juan Torrejón Chaves es un destacado historiador y académico español, doctor por la UNED y profesor titular jubilado de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Cádiz (UCA). Es miembro de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes.

Su labor investigadora se centra en la historia marítima, naval y económica, especialmente vinculada a la Bahía de Cádiz y la Carrera de Indias. Es experto en el periodo de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Ha coordinado obras clave sobre personajes como Francisco de Miranda y su cautiverio en La Carraca.

«Los Tercios Españoles en perspectiva histórica” representa una faceta muy específica y valiosa de su carrera: su labor como divulgador y conferenciante especializado en la historia militar naval.

Aunque la mayor parte de su producción académica escrita se centra en la economía y la arquitectura naval de los siglos XVIII y XIX, Juan Torrejón Chaves ha realizado importantes aportaciones sobre los Tercios (especialmente los Tercios de la Armada) a través de ciclos de conferencias y estudios para instituciones militares.

Es uno de los historiadores que más ha defendido la tesis de la antigüedad de la Infantería de Marina española, situando sus raíces en los Tercios de Armada del siglo XVI.

Analiza cómo los Tercios no solo eran una fuerza terrestre, sino que se adaptaron para combatir «en y desde» el mar, convirtiéndose en el cuerpo de infantería de marina más antiguo del mundo.

La conferencia

La conferencia versó sobre la fundación y el origen de los tercios españoles, de los tercios del siglo 1617, pero comenzó tratando sobre el período anterior, el de la época de los Reyes Católicos que es cuando se van poniendo los pilares de lo que es la gran revolución militar. Que protagoniza España y es el convertir los ejércitos de la caballería. de origen feudal. y cambiarlo por el peón, el infante es la revolución que va a triunfar, a partir de 1530, cuando en Italia, el Gran Capitán consiga las grandes victorias. De Ceriñola y Garellana.

¿ Cómo se accede al tercio, cómo se estructura, cuáles son los valores de aquellos infantes?. El conferenciante dio datos «que son difícilmente comprensibles de cómo se pueden tener que provocar tantas bajas al enemigo y tener tan pocas bajas propias en combate hasta el punto de que hay batallas que si no tuviésemos la seguridad absoluta de su existencia, no podríamos creer que hubieran podido ser posibles«. Habló algo sobre la estadística militar del momento,, «hay que pensar que, la teoría de la guerra, España genera en el siglo XVI principios del siglo XVII, una producción de primer orden, de primer orden mundial y, tener muy en cuenta, que esa revolución militar española, la del infante, como elemento fundamental de la batalla, y la agrupación de fuego , de armas de fuegos personales va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. Eso es una obra española».

«Los españoles no hemos coincidido en la enorme importancia que tiene la revolución militar. Que se efectúa al servicio sobre todo de la creación, la consolidación de la gran Monarquía hispánica. Y hasta ahí, la Infantería de Marina»

» La Infantería de Marina, como heredera directa de los tercios, luego embarcados tiene obviamente un pasado glorioso. Un pasado glorioso estamos hablando de 489 años de antigüedad contando desde 1537 y, perdura» Explicó también un poco lo que en su opinión son las claves que justifican esa existencia.«Que ya se va acercando el medio milenio».

Durante la conferencia Juan Torrejón Chaves hizo alusión a la frase » Los ejércitos favorecen la seguridad y la permanencia de la sociedad civil» y a los principios que movían a los soldados en los tiempos de los Tercios, base de la moderna Infantería de Marina. «Sentimiento religioso, en el combate…al grito de Santiago, Santiago», «Después de Dios, El Rey», «El orgullo nacional, la nación española como elemento integrador», «Sentido de la propia reputación, sentimiento del honor», y «otros rasgos de la cohesiòn militar, como la fraternidad, la disciplina y la sobriedad».

Se refirió también a Augusto Ferrer-Dalmau que se ha convertido en el referente de la pintura histórica militar en España, especialmente en lo que a los Tercios se refiere y trató sobre el Camino Español (De Milán a Bruselas).

Fue una conferencia «que supo a poco» y un acierto en organizarla para unas fechas tan relevantes para la Infantería de Marina.

Y ya al final el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre le hizo entrega al conferenciante de un recuerdo de su segunda estancia en Ferrol