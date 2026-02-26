Quique González presenta este sábado en el Auditorio de Ferrol su disco ‘1973’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una de las voces más sólidas y respetadas del pop-rock español, Quique González, llega al Auditorio de Ferrol este sábado, 28 de febrero, a partir de las 20:30 horas, para presentar su último disco ‘1973’. Las entradas tienen un precio de 24 euros y se pueden adquirir en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla.

El cantante, con más de dos décadas de trayectoria, hace una parada en la ciudad en su gira que empezó el pasado mes de noviembre, recorriendo gran parte del país, presentando las once nuevas canciones en su repertorio, que se suman a temas tan conocidos como ‘Aunque tú no lo sepas’, popularizada por Enrique Urquijo, además de discos como ‘Salitre 48’, ‘Kamikazes enamorados’ o ‘Daiquiri Blues’, que lo convierten en un pilar del rock de autor en español.

Quique González ha construido una carrera marcada por la coherencia artística, la evolución constante y una profunda honestidad creativa, consolidándose como uno de los granes cantautores nacionales.