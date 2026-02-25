Magnífico concierto en Ferrol iniciando los actos organizados con motivo del 489 aniversario de la Infantería de Marina

Compartir Facebook

(Gráficas Galicia Ártabra)-Lo mucho que se diga sobre el éxito alcanzado es poco para narrar lo que se ha ofrecido a los ferrolanos y comarcanos que acudieron a las siete y media de la tarde de este miércoles, día 25 de febrero, al Teatro Jofre en el inicio de los actos programados con motivo del 489 aniversario de la creación del Cuerpo de la Infantería de Marina. Fue todo un espectáculo lleno de además de buena música, de colorido, de recuerdos, y sobre todo desde el principio al fin, lleno de ese ferrolanismo de bien que sabe sentirse unido a la Armada como lo hace la Armada con Ferrol.

Toda una buena organización en la que tuvo mucho que ver el comandante del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero, que fue el encargado de presentar el concierto y del comandante director de la Unidad de Música Luís García Cortizas que a la vez de dirigir se encargó de ofrecer información sobre las distintas composiciones que figuraban en el programa.

El coronel Palmero Romero dio las gracias a los asistentes, entre los que se encontraban el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre; el alcalde de Ferrol y presidente de la comisión de Defensa del Senado,, José Manuel Rey Varela; el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel Garcia Ortiz; y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros.

Asimismo asistieron al concierto el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz; la vicerrectora de la UDC , Campus de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; la comisaria jefe de la Policía Nacional, Cristina Ochoa Nalda; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; las ediles del gobierno local, María del Carmen Pieltain Fernández, Rosa Martínez Beceiro y Elvira Miramontes; los directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, ESENGRA y Antonio de Escaño» capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ) del Arsenal de Ferrol, capitán de navío Manuel Aguirre González; el jefe de Mantenimiento del Arsenal, capitán de navío Jaime Perales Garat; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata Luis Almeida García; así como un buen número de miembros de la Armada, Ejército de Tierra, y Ejército del Aire y Espacio, de la Guardia Civil y de asociaciones culturales, sociales, vecinales, etc. amén de los amantes de la buena música que no se quisieron perder lo que ya se suponía de antemano que sería un rotundo éxito.

Se contó con un programa musical preparado al efecto y dividido en dos partes, dirigidas por el subteniente Pedro Vicente Pina Requena. y por el comandante director Luis García Cortizas.

La primera de ellas, se inició con la presentación por parte de Pedro Pina. Se ofreció en primer lugar «El cachoncho», un pasodoble de concierto encargado por la Agrupación Musical Muleña (Murcia). Fue estrenado por la UM en el concierto de Santa Cecilia del año 2014, para homenajear a uno de sus miembros más antiguos y entrañables, José Boluda Morata.

Y seguidamente «Dramatic Essay», una obra para trompetista solista y banda compuesta en 1952. Actuó como solista trompetista el sargento primero Andrés Álvarez Toirán, y al final..con prolongados aplausos de los asistentes

Continuó la primera parte con la presentación a cargo de Luis García Cortizas. Presentó «Danzas guerreras«, el fragmento más conocido de la ópera “El Príncipe Igor” de Borodin, estrenada en 1890, que se basa en el poema épico medieval “Cantar de las huestes de Ígor”, obra que emplea melodías populares envolviéndolas en el estilo romántico de su época.

El cierre de la primera parte fue muy emotivo, porque la Unidad de Música interpretó la Marcha compuesta en 2025 como despedida de la vida militar activa del autor, al pasar a la reserva , el suboficial mayor músico Rafael Moreno Morente, dedicada al «General García Ortiz» dedicada al actual General Jefe de la Fuerza de Protección.

Fue dirigida por el autor quien una vez finalizada le entregó la partitura al al general García Ortiz indicándole el cariño y afecto de todos los miembros de la Unidad de Música y de la Infantería de Marina por su labor y su acercamiento con una gran sencillez «lo que lo honra», entre aplausos de los asistentes.

Tras un breve descanso se pasó a la segunda parte la Unidad de Música interpretó «Danza Árabe» y «Viejos camaradas«. La primera de ellas es una danza de las danzas del ballet “El Cascanueces” de Tchaikovski, estrenada en 1892 en San Petersburgo. Este miércoles fue un estreno absoluto del arreglo realizado para la ocasión. «Viejos camaradas» es una Marcha militar de origen alemán compuesta en 1889.

Muy conocida en todo el mundo. Fue empleada en la coronación de Jorge VI de Inglaterra, en Chile, en Bolivia.. En España se emplea en las Juras de Bandera de la Escuela naval militar y en Ferrol.

Y tras estas dos interpretaciones entra en el escenario Luis García Cortizas y se sienta al piano, era el momento en el que se presentaba «Hymn to the fallen» y la banda lo interpretó, es un himno a los caídos, melodía compuesta por John Williams como parte de la música de la película “Salvar al soldado Ryan” y que en este concierto aniversario se dedicó a todos los Caídos por España.

Seguidamente el comandante-director presentó «El soldado Lois» una obra de 2026 estrenada con motivo del 80

aniversario del fallecimiento del heróico infante de Marina. García Cortizas hizo un poco de historia del infante, natural de Órdenes, y de su gesta. Subieron al escenario cuatro gaiteiros. Fue una buena interpretación muy conjuntada y apreciada por los asistentes. «De los gaiteiros hablaremos en la siguiente pieza» señalaba el presentador.

Y llegó la parte «gallega» García Cortizas presentó «Muiñeira de Sampaio«, suben los gaiteiros al escenario para acompañar a la Unidad de Música, el director coge su gaita …. y se ofrece la parte final de Esencia Galega, de 2025. Se cree que fue una pieza interpretada al vencer a los franceses en la batalla de 1809.

¿Y los gaiteiros?, de dos comarcas vecinas: Desde Pontedeume, el director de la Banda de Airiños do Eume, Bruno Tembrás, y sus hermanos y también miembros de la misma banda: Rubén Tembrás y Santiago Tembrás. Desde Ortigueira, el director de la Escola de Gaitas de Ortigueira: Rodrigo López. El público puesto en pie aplaudió «con ganas» tanto a los miembros de la Unidad de Música como en este caso «a los cinco gaiteiros». Fue todo un espectáculo de música y buen hacer y con los asistentes aplaudiendo puestos en pie.

No podía faltar el bis solicitado siempre por el público.Ya fuera de programa, con las manos rojas de tanto aplaudir el público volvió a disfrutar de lo ya tradicional en todos los conciertos, se sumó a«Banderita» de «Las corsarias« («Como el vino de Jerez/y el vinillo de Rioja/son los colores que tiene/la banderita española,/la banderita española.

Cuando estoy en tierra extraña/y contemplo tus colores/y me acuerdo de mi España,/mira si yo te querré.

Banderita tú eres roja,/banderita tú eres gualda,/llevas sangre llevas oro/en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera/si estoy lejos de mi Patria,/sólo quiero que me cubran/con la Bandera de España.»), que fue cantada por los asistentes.

Los asistentes puestos en pie no se cansaron de aplaudir una de las buenas actuaciones en los últimos tiempos de la Unidad de Música del Tercio del Norte, ¡una jornada para el recuerdo!

Y ya a punto de finalizar el concierto la Unidad de Música interpretó el himno de la Infantería de Marina que fue cantado por muchos de los asistentes, puestos en pie.

Todo un acierto que demuestra, una vez más, la categoría de la Unidad de Música, y el honor y la suerte de contar con ella en la ciudad ferrolana.

Para cerrar el acto tomó la palabra el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre, felicitando, en primer lugar a la Unidad de Música del Tercio Norte «por el magnífico concierto con el que nos han deleitado en este espectacular escenario del Teatro Jofre. Muchísimas gracias, enhorabuena, sois un orgullo para la Armada, para la Infantería de Marina y para Ferrol. Gracias.

En segundo lugar, y con no menos sinceridad y entusiasmo, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, en este primer acto de celebración de nuestro 489 cumpleaños. Es para nosotros un gran honor y una satisfacción contar con todos ustedes. Y no solo es el cumpleaños de la Infantería de Marina, que lo es, pero la efemérides con la que nosotros cada año cumplimos un año más y de la que estamos tan orgullosos, es una efemérides mucho más grande que eso.

Es una más de las grandes aportaciones que España ha hecho a lo largo de la historia a la libertad, a la paz y a la prosperidad en el mundo. Porque en aquel lejano 1537, con la creación de las Compañías Viejas del mar Océano, y años más tarde, ya Felipe II en 1566, con la creación de los primeros tercios de infantería española adscritos en permanencia a las escuadras de galeras y galeones, los que se dieron en llamar Tercios del Mar, lo que hizo Felipe II fue constituir la capacidad de proyección del poder naval en tierra, cosa que hasta ese momento no existía. Y fue tan importante que a partir de esos momentos la Marina de la monarquía hispánica pasó a denominarse Armada, precisamente por llevar a esos Tercios del Mar a bordo.

Por tanto, es un hecho del que toda la Armada, y yo creo que toda España, nos debemos sentir muy orgullosos y que por supuesto nos supera a los infantes de Marina. Somos un elemento más de las capacidades de la Armada.

Y finalmente, pues animarles a que sigan con esta actitud de proximidad y cariño a la Infantería Marina y sigan celebrando con nosotros los siguientes hitos de esta semana dedicada a nuestro aniversario.

Mañana mismo vamos a tener una magnífica conferencia sobre la historia, sobre esos orígenes, dada por el profesor de Historia, amigo de la Infantería Marina, don Juan Torrejón, que hoy nos acompaña también aquí, y que nos permitirá adentrarnos en la aportación del mejor marino que ha tenido España, don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, que tras más de 40 años de servicio leal al rey, no conoció la derrota en la mar. Allá donde estuvo, Lepanto, el Socorro de Malta, Islas Terceras, etcétera, etcétera, solo conoció victoria. Y de hecho, la Armada llamada Invencible por los británicos, solo lo es porque el gran don Álvaro falleció en Lisboa, cuando se estaban preparando para aquella que seguro hubiera sido otra hazaña más de nuestro brillante marino.

Y después, por la tarde, ya en el cuartel de los Dolores,les invitamos a compartir con nosotros un arriado solemne de Bandera, en el que queremos compartir con todos ustedes nuestra reverencia y nuestro amor a la enseña nacional, a la Bandera que vino desde la mar, la que nos representa a todos, y a la que todos los miembros de la Armada hemos dedicado nuestra vida de servicio en defensa de España. Les esperamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias».

Nuevos aplausos y se notaba la satisfacción del deber cumplido en esta jornada por aquellos que son «Valientes en tierra y en la mar».

PRÓXIMOS ACTOS

Para el jueves, día 26 se programan dos actos. A las 17.30 horas en la sala Carlos III de Exponav conferencia “Desde un glorioso pasado. Los Tercios Españoles en perspectiva histórica”, impartida por el Doctor en Historia Juan Torrejón Chaves .

Ya a las 20.00 horas en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, en Batallones, sede del Tercio Norte, solemne arriado de la Bandera Nacional.

El viernes, Parada Militar

El viernes, día 27, acto central de los organizados para conmemorar el 489 Aniversario de la Creación del Cuerpo de Infantería de Marina. Tendrá lugar una Parada Militar en el patio de armas del “Quartel de Nuestra Señora de los Dolores” que será presidida por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, acompañado del General de División José Luis Souto Aguirre, Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general Manuel García Ortiz; y el coronel de Tercio Norte, Antonio Palmero Romero. Asistirán primeras autoridades civiles y militares.

La parada militar se iniciará a las 12:00 horas con la formación de la Fuerza. A continuación, tras la incorporación de la Bandera y la llegada del AJEMA que preside el acto, se realizará, entre otros, la “Transmisión del legado espiritual e histórico” y el “Homenaje a los que dieron su vida por España”. El acto finalizará con el desfile de la Fuerza.