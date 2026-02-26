Más de 5.000 metros desbrozados en el perímetro del castillo de San Felipe

Desbroces en el castillo de San Felipe | Concello de Ferrol

El nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes y jardines sigue haciendo actuaciones visibles como es la labor de desbroce del perímetro exterior del castillo de San Felipe, tal y como daba a conocer este jueves el concejal de Servicios, José Tomé.

Son más de 5.000 metros cuadrados los que se están viendo afectados en esta intervención, con el objetivo de mejorar el estado de sus inmediaciones y facilitar los accesos, poniendo en valor este importante enclave histórico, que forma parte de la candidatura de la ciudad a Patrimonio de la Humanidad.

Al mismo tiempo, también se están llevando a acabo labores de mantenimiento y limpieza dentro del castillo, de manera paralela a las obras de rehabilitación de la Casa del Comandante y de la batería alta, desarrollándose desde el pasado mes de mayo.

