Neda organiza en marzo un taller práctico para preparar “Cenas rápidas y saludables para lo día a día”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Abierta ya la inscripción online para esta actividad municipal gratuita.

El Ayuntamiento de Neda organiza, en el marco de su programación de actividades de salud, un taller práctico, centrado en la preparación de “Cenas rápidas y saludables para lo día a día”. La iniciativa, impartida por la nutricionista Almudena Seijido, tendrá lugar el lunes 9 de marzo y desde hoy abre la inscripción en línea. Las plazas son limitadas.

El taller gratuito, que se desarrollará en la Casa de la Cultura de Neda, de 17:30 la 19 horas, busca ofrecer al vecindario herramientas útiles para mejorar sus hábitos saludables, reducir el consumo de comida ultraprocesada, y ayudar a que las personas que disponen de poco tiempo puedan tener una alimentación sana.

Apuntan desde el ayuntamiento que, tras una breve introducción, en la que se abordarán las dificultades para organizar las cenas y del impacto del estrés diario en la alimentación, se entrará en harina. Seijido explicará las bases para una cena equilibrada, detallará como cubrir las necesidades nutricionales sin cocinar de más, y repasará los errores habituales que se cometen habitualmente.

En seguida, habrá una parte práctica en la que las personas participantes aprenderán a montar cenas rápidas y apetecibles con alimentos habituales, el uso de sobras y congelados, mezclas sencillas y saludables, finalmente, se ofrecerán pautas para una organización semanal “exprés”, y estrategias para no comenzar cada día de cero.

La actividad va dirigida al público adulto y para sumarse habrá que apuntarse a través del formulario en línea disponible en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento. Las personas que precisen ayuda pueden dirigirse a la Casa de la Cultura.