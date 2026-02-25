El PSOE llevará al pleno de Ferrol las obras en el archivo municipal y el estado del servicio de recogida de residuos voluminosos

El grupo municipal del PSOE ha dado a conocer este miércoles las dos mociones que llevará a debate en el pleno ordinario de este mes de enero del Concello de Ferrol, que se celebrará este jueves, a partir de las 19:00 horas.
En primer lugar, solicitan la reubicación inmediata del archivo municipal “nunhas instalacións adecuadas”, de conformidad a lo establecido por la ley y los reglamentos vigentes “que permitan o traballo do persoal do arquivo e a consulta para investigadores” en un espacio que garantice las condiciones de ventilación e iluminación necesarias “para asegurar a conservación do noso patrimonio inmaterial”, como también elaborar un plan de puesta en valor del archivo “que avance na dixitalización” de estos fondos.
Al mismo tiempo, también pedirán un informen del servicio jurídico municipal sobre esta modificación realizada en las dependencias “no que se especifique a base normativa invocada e a xustificación xurídica da mesma.”
Servicio de recogida de residuos voluminosos
En la segunda moción, los socialistas solicitan al gobierno local que el servicio de recogida de residuos voluminosos se escale a la demanda actual “cun servizo axeitado ás necesidades da cidadanía” y que, con el nuevo contrato para la gestión de estos residuos “obriga a desprazarse ata As Pontes para o seu tratamento” lo que conlleva la reducción “drástica do número de recollidas que se poden realizar.”
La otra de las peticiones es la reincorporación de los supervisores de los servicios municipales y, para finalizar, desarrollar una campaña de información y sensibilización para dar a conocer este servicio a la ciudadanía.