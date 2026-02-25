Los bomberos solicitarán en el pleno de Ferrol condiciones de trabajo dignas y la segunda actividad para el compañero herido en Recimil

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los bomberos de Ferrol quieren contar con el mayor apoyo posible de la ciudadanía en su reivindicación convocada para este jueves, a las 18:00 horas, en la Plaza de Armas, en la que tienen confirmada la presencia de bomberos procedentes de otros parques de Galicia, tal y como confirmaba este miércoles su portavoz Julián Vizoso en una rueda de prensa convocada conjuntamente con los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común. Esta concentración será previa a lo que suceda a partir de una hora después, a las 19:00 horas, en el pleno ordinario del Concello de Ferrol de este mes de febrero, en el que las formaciones de la oposición darán voz a los bomberos en una moción para llevar estas reivindicaciones.

Lo sucedido en este incendio en Recimil “nos temíamos que podía pasar”, recordando la petición que llevaban haciendo los dos últimos meses solicitando una reunión “para evitar que esto sucediera.”

En la moción que presentan a través de los grupos municipales de la oposición solicitan que no dejen al bombero herido en la estacada “y se pueda reincorporar a un puesto”, en una promesa verbal que el alcalde les hizo unas horas después del incendio, pero que, “visto lo visto, su palabra vale de poco”, siendo esta petición de trasladarlo a la segunda actividad “más que razonable”, como también que la administración municipal se haga cargo de todos los posibles gastos médicos asociados a este accidente.

Solicitan, al mismo tiempo, condiciones dignas de trabajo, como también responsabilidades tras este incendio e indicen que “no queremos señalar a nadie”, debido a que la causa del incendio está siendo investigada por la Policía Científica y el accidente del bombero está a cargo de la Policía Judicial. Al respecto de las palabras de la CIG sobre el supuesto precinto del vehículo donde se accidentó el bombero, afirman que, en estos momentos, “no tenemos noticias.”

En las circunstancias actuales en las que se encuentran “no podemos dar el servicio”, una problemática que no solo afecta a Ferrol, sino que también ha sucedido recientemente en otros cuerpos de bomberos como los de Santiago, Mugardos o As Pontes “teniendo que cerrar el parque.” Esta misma noche “tan solo había dos personas disponibles y menos mal que no sucedió nada.”

Los bomberos también querían enviar su pésame y más profundo dolor con la familia del joven fallecido de 19 años “estamos con ellos”.

El origen de todos los problemas, la nueva RPT

El portavoz de los bomberos no dudaba en reconocer que este conflicto laboral empezó con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo por parte del gobierno municipal, el cual contempla 53 bomberos “y nosotros aspiramos a más”, basándose en el informe de calidad del propio parque de bomberos, en el que una ciudad como Ferrol “necesitamos a ocho bomberos en la calle y uno en comunicaciones”. En esta nómina de bomberos “hay que tener en cuenta las vacaciones o los días libres, para poder cubrir los servicios mínimos”, siendo su único objetivo “poder dar un servicio de garantías a la ciudadanía.”

Cuando se anunció la redacción de esta nueva RPT “nosotros teníamos esperanzas”, calificándola de “un relleno y no de una valoración con criterios objetivos«, tras años “sin estar ajustados a la realidad”, realizando sus alegaciones al proyecto y presentándoselas al alcalde en una reunión “nos dijo que la iba a mirar con cariño y luego nos dieron con la puerta en la cara”, lo que motivó su decisión de dejar de hacer horas extra “ya que eso se estaba haciendo por la voluntad del cuerpo de bomberos”, siendo un «engaño» todo este proceso.

Carta entregada al presidente de la Xunta

Este martes los bomberos se habían concentrado a las puertas de la Ghenova, en la avenida de Esteiro, en el acto al que acudían el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Tras la misma, consiguieron entregarle una carta al dirigente autonómico “y estuvo hablando diez minutos con nosotros.”

En esta conversación, según las palabras del portavoz de los bomberos, Alfonso Rueda les recordó que antes de asumir la Presidencia, previamente fuera conselleiro de la Presidencia “y tuvo bajo su mando a los parques de bomberos, sabe que este colectivo trabaja muy en precario.”

Sobre el contenido de la carta “nos dijo que la iba a leer con detenimiento y a ver si podía mediar”, en un encuentro en el que no estuvo presente el regidor ferrolano.