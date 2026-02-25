La Infantería de Marina celebra en Ferrol un importante programa de actos con motivo del 489 aniversario

Compartir Facebook

Se conmemora en Ferrol el 489 aniversario de la creación del Cuerpo de la Infantería de Marina y por ello se ha organizado un amplio programa de actos en el que destaca el central que se celebrará el viernes, día 27, y que será presidido por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez al que acompañará el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre.

Para este miércoles, día 25, está prevista la iniciación de los actos con un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte bajo la dirección del comandante músico Luis García Cortizas, a las 19.30 horas en el teatro Jofre. En el transcurso del mismo se le hará entrega de una partitura dedicada en su honor al general de brigada de Infantería de Marina Manuel García Ortiz comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) de la Infantería de Marina, con el Cuartel General en Ferrol.

Para el jueves, día 26 se programan dos actos. A las 17.30 horas en la sala Carlos III de Exponav conferencia “Desde un glorioso pasado. Los Tercios Españoles en perspectiva histórica”, impartida por el Doctor en Historia Juan Torrejón Chaves .

Ya a las 20.00 horas en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores, en Batallones, sede del Tercio Norte, solemne arriado de la Bandera Nacional.

El viernes, Parada Militar

El viernes, día 27, acto central de los organizados para conmemorar el 489 Aniversario de la Creación del Cuerpo de Infantería de Marina. Tendrá lugar una Parada Militar en el patio de armas del “Quartel de Nuestra Señora de los Dolores” que será presidida por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, acompañado del General de División José Luis Souto Aguirre, Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general Manuel García Ortiz; y el coronel de Tercio Norte, Antonio Palmero Romero. Asistirán primeras autoridades civiles y militares.

La parada militar se iniciará a las 12:00 horas con la formación de la Fuerza. A continuación, tras la incorporación de la Bandera y la llegada del AJEMA que preside el acto, se realizará, entre otros, la “Transmisión del legado espiritual e histórico” y el “Homenaje a los que dieron su vida por España”. El acto finalizará con el desfile de la Fuerza.