Un simulacro de emergencia pondrá a prueba los planes de contingencia del puerto de Ferrol

El ejercicio se realizará en la dársena interior mañana jueves, 26 de febrero, y contará con la participación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, empresas portuarias y personal de la APFSC.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao pondrá a prueba este jueves, 26 de febrero, la eficacia y la implantación de los diferentes planes de emergencia mediante la realización de un simulacro de simulacro de emergencia y protección. Se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas, en el puerto interior de Ferrol y en las inmediaciones, y afectará tanto a la actividad portuaria como a la circulación en el Paseo de la Marina y la Carretera Baja que permanecerán cerradas durante el simulacro.

El ejercicio contará con la participación del personal de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la policía portuaria y diferentes fuerzas de seguridad y otras administraciones: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, bomberos, 112, Capitanía Marítima de Ferrol, Remolcadores de Ferrol, Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, el Intecmar y la Armada.

Durante la actividad se simulará un incremento del nivel de protección por la sospecha de una amenaza de ataque al puerto. Una amenaza que posteriormente se confirmará al descubrirse varios artefactos explosivos en distintos puntos de la zona portuaria, así como en un buque atracado en el muelle del Cerramiento Norte. Ante esta situación se procederá a activar los diferentes planes existentes, lo que implicará la evacuación de distintas zonas y edificios portuarios, la aplicación de procedimientos de coordinación con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como otras administraciones y la activación del procedimiento anticontaminación, ya que se simulará también el vertido de un producto contaminante en las inmediaciones del buque y en un radio de un kilómetro.

La realización del simulacro afectará al normal funcionamiento de los controles de acceso al puerto interior, al muelle Fernández Ladreda y a la actividad de los edificios administrativos, entre ellos la sede de la Autoridad Portuaria, ya que algunos inmuebles tendrán que ser evacuados. También habrá cortes de tráfico y desvíos en la zona. Se cerrará la Carretera Baja y el Paseo de la Marina. Se habilitarán desvíos por la Carretera Alta, para el tráfico que venga por la rúa Breogán, y también por Cuesta de Mella.

Desde la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao recomiendan evitar la zona portuaria entre las 11:00 y las 14:00 horas del jueves, 26 de febrero, y lamentan» las molestias que pueda causar la realización de este ejercicio que redunda en una mayor seguridad y protección del puerto de Ferrol».