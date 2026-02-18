Alumnos y profesores del XXVII CADCOG visitaron el Arsenal de Ferrol

Compartir Facebook

Durante la jornada de este miércoles, día 18 de febrero, se recibió en el Arsenal de Ferrol la visita los 40 alumnos y tres profesores, del XXVII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) en el marco de su viaje de interés profesional y en el cual se visitan diversas unidades militares.

A su llegada, fueron recibidos por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, quien les dio la bienvenida. A continuación, les fue impartida una presentación acerca del Arsenal y las unidades de la Armada en Ferrol.

Tras esta actividad, dio comienzo un recorrido programado por instalaciones del Arsenal, así como a bordo del Buque de Aprovisionamiento en Combate “Cantabria” donde fueron recibidos por su Comandante, el CF Manuel Romero Nieto, concluyendo así la visita a las unidades de la Armada en Ferrol. A continuación, la comitiva realizó una visita a la factoría de Navantia Ferrol que incluyó un recorrido por sus instalaciones.

El XXVII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), se desarrolla en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas entre el 21 de enero y el 20 de marzo de 2026. El currículo de este curso incluye un viaje de interés profesional, en el que se visitan unidades militares y empresas civiles de interés para la Defensa.