La Armada prolongará la vida operativa de las fragatas F-100, con base en Ferrol, hasta 2045

(El Debate-Alonso Palacios)-La Armada ha dado un impulso al Programa de Modernización de Media Vida (MMV) de las fragatas F-100, cuyo contrato se firmó en diciembre de 2025, con una inversión de 3.200 millones de euros y un horizonte temporal hasta 2036. El programa contempla actuaciones en la plataforma y en los sistemas de combate, orientadas a mitigar obsolescencias y adaptar los buques a los escenarios operativos del futuro, incluida la modernización del sistema de combate AEGIS.

El programa, que se ejecutará en el astillero de Navantia Ría de Ferrol, tendrá un impacto anual medio de 215 millones de euros en el PIB y de 3.500 empleos (directo, indirecto e inducido por la actividad económica) y forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril.

Las fragatas F-100, que fueron construidas por Navantia en la factoría ferrolana y entregadas entre los años 2002 y 2012, se encuentran en la mitad de su ciclo de vida. Con este programa, se pretende prolongar la vida operativa de toda la serie hasta 2045, eliminar las obsolescencias identificadas en las mismas, dotar de comunalidad a los sistemas actualizados, mejorar su eficiencia y su operatividad, y adaptarlas a la normativa medioambiental.

Compuesto por cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán, fue el primer programa europeo en integrar el sistema AEGIS. Este sistema, con su radar SPY-1D, permite detectar amenazas en las «difíciles condiciones ambientales propias de las aguas costeras», como detalla la Armada proporcionando la potencia de fuego necesaria para contrarrestarlas. El diseño del buque reduce sus señales electromagnéticas, infrarrojas y acústicas. El buque cuenta con un helicóptero embarcado con sensores y armas modernas que pueden detectar y atacar buques de superficie y submarinos cuando las armas del buque están fuera de su alcance.

Diseñadas para operar en escenarios de máximo riesgo, las fragatas F-100 combinan capacidades avanzadas en defensa aérea, antisubmarina y antisuperficie. Actúan como buques insignia en grupos de combate y ofrecen protección integral a la flota y proyección internacional de capacidades.

Con un desplazamiento de 5.800 Tns., estas fragatas cuentan con una eslora de 147 mts., una manga de 18,5 mts. y un completo sistema de armas:

– Lanzador vertical Mk-41 para misiles SM-2 y ESSM estándar. El lanzador también puede operar con misiles TOMAHAWK.

– 2 lanzadores cuádruples para misiles «Harpoon»

– Un cañón Mk-45 de 5” con control de fuego DORNA

– Dos ametralladoras OERLIKON de 20 mm

– Cuatro ametralladoras ligeras BROWNING de 12,7 mm

– Dos lanzadores dobles para torpedos Mk-32 y Mk-46