El Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra celebró en A Coruña la Ceremonia Militar Anual

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la mañana de este jueves, día 19 de febrero, de enero, el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS), presidió los actos de la Ceremonia Militar Anual en el patio de Infantería del acuartelamiento Atocha de A Coruña

A las 11. 45 h. se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza compuesta por una escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Cuartel General, y una compañía de honores del Mando de Apoyo a la Maniobra, con el el estandarte del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, al mando del capitán Fernando Joaquín Cebrián Muiños.

A las doce de la mañana fue recibido el general con los honores de ordenanza. La Unidad de Música interpretó la “marcha de Infantes” y seguidamente el general pasó revista a la Fuerza y saludó a los asistentes, entre ellos el general jefe de la 15 zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel Arias; el Jefe del Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra, coronel Magín Álvarez Arribas; el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el coronel Emilio Juan Páez Álvarez, comandante militar de A Coruña; el Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago, coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente; y el capitán de fragata, José M de Mata Hervás, Comandante Naval; así personal que ha pasado a la situación de reserva y jubilados en el último año.

Juramento a la Bandera

A continuación se celebró el acto oficial oficial con la renovación del juramento a la Bandera, al pasar a la reserva o jubilación, por parte de la teniente coronel Cristina Elena Larriba Leira (Ingresó en las Fuerzas Armadas en 1992 obteniendo el empleo de Alférez Alumno en enero de 1993 y de Teniente en julio de ese mismo año. Entre sus principales destinos cabe citar el Centro de Farmacia del Mando Aéreo de Canarias (en Las Palmas de Gran Canaria), el destacamento del Centro Militar de Farmacia en Córdoba, la Farmacia Militar de A Coruña, la Farmacia Militar de la Base General Morillo en Pontevedra y la Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones (primero, en Valencia y, posteriormente, en A Coruña). Pasó a la situación de Reserva el 4 de diciembre de 2025 siendo su último destino el Centro de Apoyo Logístico a las Operaciones); del comandante José Clemente Serrano García (Ingresó en las Fuerzas Armadas en 1982 incorporándose a la Academia General Básica de Suboficiales en la IX promoción, egresado en julio de 1985 con el empleo de Sargento de Infantería. Durante su carrera militar, entre sus principales destinos cabe citar el Regimiento Isabel la Católica no 29 (en A Coruña), la Compañía de Defensa Contracarro de la BRILAT (en Pontevedra), la Agrupación de Apoyo Logístico no 61 (en Valladolid) y el Regimiento Isabel la Católica no 29 (en Pontevedra). Pasó a la situación de Reserva el 9 de junio de 2025 siendo su último destino el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra); y la funcionaria Teresa Gámez Castellanos (Ingresó en el Ministerio de Defensa en 1988 siendo su primer destino el negociado de Pensiones Militares en la Subdirección General de Clases Pasivas del Ministerio de Defensa (en Madrid). Entre los destinos más destacados que ha ocupado, cabe citar: la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa (en Madrid) y desde 2021, el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra donde ha estado destinada hasta su Jubilación el 31 de mayo de 2025.

Condecorados

Se impusieron condecoraciones al personal militar que se había hecho acreedor a las mismas y que fueron entregadas por el General Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra; el General Jefe de la 15 Zona de la Guardia Civil; el Coronel Jefe del Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra; el Coronel Director del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste; y el Suboficial Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al comandante Jesús González Fernández.

Encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo, al comandante Manuel Tomás López Rodríguez; y a los brigadas, Ana Belén Díaz Blanco, Sergio Lobato Valderrey y Santiago César Varela Reigía.

Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al teniente coronel José Ignacio González Herrero; al capitán Fernando Joaquín Cebrián Muiños; subteniente Miguel Ángel Serantes Blanco; sargento primero Diego José Barros Lorenzo; cabos primero, Jorge Juan Barreiro González, Roberto Carlos Gómez Carricoba, y Alicia de Dios Francisco; cabo José Manuel Pais Martínez; personal civil funcionario Carmen María Brañas Vázquez; personal civil laboral Sandra María Liste Morlán.

Cruz de Plata de la Cruz a la Constancia en el Servicio, a los cabos Gaspar Álvarez Vilacoba y Gustavo Adolfo Barbeito Pérez.

Cruz de Bronce de la Cruz a la Constancia en el Servicio, al soldado Iván Ruiz Carreira.

Tras una alocuciòn del general Marcial González Prada, en la que destacó el agradecimiento por su entrega a España de los que han pasado a la jubilación y felicitación a los condecorados, señalando el valor de la jornada dedicada a la Ceremonia Militar Anual se procedió al Homenaje a los que dieron su vida por España.

Homenaje a los Caídos por España

Se recitó a través de la megafonía el texto de recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon, y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música interpretaba «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los Caídos por España.

Seguidamente el general y la teniente coronel Cristina Elena Larriba Leira depositaban una corona de laurel con la Bandera de España como ofrenda ante una Cruz .

El capellán castrense, Juan Antonio Mañán y Bascuas ,entonó una oración por todos los Caídos «que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega»

Finalmente, tras despedir a la Enseña Nacional con los honores de ordenanza se dio por terminado el acto con el desfile de la Fuerza.

EL MANDO DE APOYO A LA MANIOBRA

El Mando de Apoyo a la Maniobra, que se integra en la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, es una organización “tipo División” constituida por unos 12.000 militares desplegados por todo territorio nacional. El MAM se articula en 5 unidades “tipo Brigada” y 2 Regimientos (Rgto.) independientes, con la sede de su Cuartel General (CG) en A

Coruña; Mando de Artillería de Campaña, CG en León; Mando de Artillería Antiaérea, CG en Madrid; Mando de Ingenieros, CG en Salamanca; Mando de Transmisiones, CG en Valencia; Brigada Logística, CG en Zaragoza; Regimiento de Inteligencia nº 1, Valencia y Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº 1, Valencia.

El MAM es fruto de una restructuración del Ejército de Tierra realizada en el año 2020, agrupando todos los capacitadores que contribuyen a proporcionar una ventaja operativa en el campo de batalla como son los de: Mando y Control, Inteligencia, Fuegos de Largo Alcance, Logística, Asistencia Sanitaria, Defensa y Protección contra

Amenazas Aéreas, así como los de Movilidad y Contra-Movilidad y Protección Nuclear, Radiológica, Biológica y Química.

El cometido principal del MAM es la preparación de sus unidades como parte del esfuerzo de disuasión y, cuando es requerido, generar fuerzas para ponerlas a disposición de organizaciones nacionales o internacionales