El sorteo de la Primitiva de este lunes deja un premio de 86.896 euros en Ferrol

En el sorteo de la Primitiva celebrado este pasado lunes ha resultado premiado un boleto con 86.896 euros despachado en la Administración número 7, sita en la avenida Castelao,21, en la parte frontal del Mercado Municipal de Caranza. Los números ganadores han sido el 4, 12, 16, 37, 39 y 45, con el 44 como número complementario.

El agraciado, hasta ahora desconocido, tenía un boleto con cinco cifras mas el complemento acertado. Han sido solamente dos los acertantes de Segunda Categoría, el de Ferrol y otro sellado en Segovia. No existen boletos acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría.

Al frente de la administración de Caranza se encuentran Clara, Mariola y Yolanda. Estaban más que contentas. «Los ganadores siempre vienen a saludarnos, pero lo hacen pasados unos días». «Ahora a esperar que venga una buena racha de premios»

Señalan a Galicia Ártabra que el premio más gordo «despachado» hasta ahora fue el de un millón en un boleto de la Primitiva, también hubo más…otros de medio millón y de noventa mil euros en Bonoloto.