Reanúdanse nas Pontes as obras na avenida de Galicia

As obras da cuarta fase do proxecto de renovación de pavimentos e servizos na avenida de Galicia reanudáronse onte tras a paralización durante os últimos meses motivada polas condicións climatolóxicas adversas, especialmente polas intensas choivas rexistradas desde decembro de 2025.
O proxecto, financiado integramente pola Deputación da Coruña a través do POS (Plan de Obras e Servizos) cun orzamento de 277.173 euros, permitirá completar a transformación integral da principal vía do municipio, consolidando a rehabilitación, humanización e mellora da accesibilidade iniciadas nas fases anteriores, incluída a renovación da Praza do Hospital.
Durante os traballos levados a cabo elimináronse desniveis entre a calzada e as beirarrúas, mellorouse a iluminación pública coa instalación de novos farois e captafaros LED nos pasos de peóns, separouse a rede de drenaxe de augas pluviais da rede de saneamento, renovouse o firme e as beirarrúas con materiais estéticos e funcionais, e substituíronse as varandas por outras de aceiro inoxidable.
Na zona de rodadura e aparcamentos aplicarase formigón bituminoso, e nestes días executarase a impresión do aglomerado con acabado decorativo. A intervención completarase coa finalización de parte da balaustrada, a instalación de papeleiras, bancos, xardineiras,
alcorques para árbores e a reposición da sinalización vertical e horizontal.
O Concello asegura que o proxecto culminará nunha avenida de Galicia máis accesible, segura e moderna, e pide desculpas polas molestias ocasionadas aos residentes, comerciantes e veciños durante este período, agradecendo a súa comprensión e paciencia.