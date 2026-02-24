Reanúdanse nas Pontes as obras na avenida de Galicia

24 febrero, 2026 Dejar un comentario 155 Vistas

As obras da cuarta fase do proxecto de renovación de pavimentos e servizos na avenida de Galicia reanudáronse onte tras a paralización durante os últimos meses motivada polas condicións climatolóxicas adversas, especialmente polas intensas choivas rexistradas desde decembro de 2025.

O proxecto, financiado integramente pola Deputación da Coruña a través do POS (Plan de Obras e Servizos) cun orzamento de 277.173 euros, permitirá completar a transformación integral da principal vía do municipio, consolidando a rehabilitación, humanización e mellora da accesibilidade iniciadas nas fases anteriores, incluída a renovación da Praza do Hospital.

Durante os traballos levados a cabo elimináronse desniveis entre a calzada e as beirarrúas, mellorouse a iluminación pública coa instalación de novos farois e captafaros LED nos pasos de peóns, separouse a rede de drenaxe de augas pluviais da rede de saneamento, renovouse o firme e as beirarrúas con materiais estéticos e funcionais, e substituíronse as varandas por outras de aceiro inoxidable.

Na zona de rodadura e aparcamentos aplicarase formigón bituminoso, e nestes días executarase a impresión do aglomerado con acabado decorativo. A intervención completarase coa finalización de parte da balaustrada, a instalación de papeleiras, bancos, xardineiras,
 alcorques para árbores e a reposición da sinalización vertical e horizontal.

O Concello asegura que o proxecto culminará nunha avenida de Galicia máis accesible, segura e moderna, e pide desculpas polas molestias ocasionadas aos residentes, comerciantes e veciños durante este período, agradecendo a súa comprensión e paciencia.

Lea también

As Pontes licita a segunda fase de mellora de servizos e pavimentos na rúa Pardo Bazán

O Concello das Pontes de García Rodríguez ven de aprobar o expediente de licitación da …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *