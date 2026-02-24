Da prevención de incendios á innovación portuaria: os proxectos premiados no XII Emprende Xove Minimarket de Narón

O Pazo da Cultura de Narón acolleu a celebración da XII edición do concurso Emprende Xove Minimarket, unha iniciativa organizada por AJE Ferrolterra coa colaboración do Concello de Narón e da Deputación da Coruña, ademais do apoio de diferentes empresas patrocinadoras da comarca que contribúen á celebración deste evento orientado a fomentar o espírito emprendedor entre a mocidade.
A xornada volveu reunir alumnado de ESO, Bacharelato, Formación Profesional e Universidade, premiando proxectos empresariais innovadores, sostibles e con impacto social, e puxo en valor a capacidade do alumnado para transformar ideas nacidas nas aulas en propostas empresariais reais centradas en retos actuais como a dixitalización, o envellecemento da poboación, a sustentabilidade ambiental ou a optimización de servizos.
Durante o acto de entrega, a presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro, destacou o valor do emprendemento xuvenil como motor de futuro para o territorio, subliñando que iniciativas como Minimarket permiten que o alumnado dea os primeiros pasos reais no mundo empresarial e comprobe que as ideas poden converterse en oportunidades reais.
A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, encargada da clausura do evento, destacou o nivel das propostas presentadas e sinalou que detrás de cada iniciativa hai “horas de traballo en equipo e a valentía de poñer en práctica ideas propias”, incidindo na necesidade de seguir impulsando espazos coma este que conecten educación e empresa. Pola súa banda, a deputada provincial Rosana García López puxo o acento na importancia de apoiar o emprendemento como ferramenta para dinamizar o territorio e fixar poboación, salientando que os proxectos presentados demostran que existe “unha xeración preparada, comprometida e con ganas de transformar o seu entorno”.
O premio ao mellor proxecto empresarial en ESO e Bacharelato foi para Sabrosa Asimetría, do centro educativo Cristo Rey. A iniciativa aposta pola economía circular e a inclusión social mediante a compra de produtos agrícolas descartados por cuestión estética para vendelos a prezos accesibles a familias con menos recursos.
Ademais, os excedentes transfórmanse en produtos elaborados como marmeladas ou purés ecolóxicos. Na categoría de FP, o galardón foi para Lume Verde, un proxecto da comarca de Ferrolterra centrado no mantemento integral de montes e fincas para previr incendios forestais. A empresa aposta pola prevención continua mediante servizos periódicos, combinando cuadrillas especializadas, maquinaria lixeira, técnicas tradicionais —como o uso de animais— e tecnoloxía innovadora, incluída a vixilancia con drons.
O proxecto incorpora tamén accións de formación e concienciación ambiental co obxectivo de garantir a seguridade do monte a longo prazo.
Por último, na categoría universitaria, o premio foi para NauticOps, unha plataforma dixital orientada a mellorar a coordinación das escalas de buques nos portos. O sistema integra información procedente de consignatarios, navieiras e servizos marítimos nunha interface compartida con datos en tempo real, permitindo anticipar incidencias e favorecer unha xestión portuaria máis eficiente e colaborativa.
Na categoría de proxecto máis sostible ou con maior responsabilidade social, o accésit en ESO e Bacharelato foi para Horizonte Tech, do centro educativo CPR Santiago Apóstol de Narón. Trátase dun servizo de apoio en trámites dixitais dirixido principalmente a persoas maiores ou con baixa alfabetización tecnolóxica, facilitando xestións administrativas, citas médicas ou operacións básicas en liña mediante atención presencial e tamén a domicilio. Na categoría de FP e Universidades, o recoñecemento foi para Uno más en casa, da Universidade da Coruña, unha iniciativa de intermediación que conecta estudantes con persoas maiores que viven soas e dispoñen de habitacións libres.
O proxecto busca combater a soidade non desexada ao tempo que facilita aloxamento accesible, incorporando procesos de selección e acompañamento para garantir unha convivencia positiva. En canto ao accésit ao mellor proxecto de innovación, en ESO e Bacharelato resultou premiado Compry Narón, do IES Terra de Trasancos, unha plataforma dixital que compara en tempo real o custo total da cesta da compra entre distintas cadeas de supermercados, incorporando tamén o prezo e eficiencia do servizo a domicilio para optimizar o aforro e a comodidade do usuario.
Na categoría de FP e Universidades, o accésit recaeu en ValóraT, da Universidade da Coruña, un servizo de avaliación preventiva do estado físico e cognitivo baseado en medicións obxectivas. A proposta ofrece recomendacións personalizadas orientadas á prevención, dirixidas tanto a persoas maiores como a poboación activa, combinando avaliación presencial, seguemento individualizado e unha plataforma dixital por subscrición.
A XII edición de Emprende Xove Minimarket consolídase así como un escaparate do talento emprendedor emerxente que converte Narón nun punto de encontro para a innovación educativa e empresarial da mocidade galega.